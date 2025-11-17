El helado de chocolate hecho en casa tiene algo que conquista a todos los paladares. No hace falta tener máquina ni demasiada experiencia: con pocos ingredientes y un poco de frío, sale un helado cremoso y con sabor intenso, de esos que se terminan rápido porque nadie puede comer solo una cucharada.

La versión de Agos Chinelli es práctica, rendidora y muy fácil de adaptar. Se le pueden sumar pedacitos de galletitas, dulce de leche, frutos secos o lo que haya dando vueltas en la alacena. El resultado siempre es el mismo: un helado casero con gusto a chocolate de verdad, que se prepara en minutos y rinde un montón.

Ingredientes para el helado de chocolate

400 cc de crema de leche.

395 g de leche condensada.

70 g de cacao amargo en polvo.

Una cdta de esencia de vainilla.

60 g de chocolate picado (pueden ser chips de choco, también).

Opcional: galletitas trituradas, almendras, nueces, bombones de chocolate, dulce de leche, salsa de chocolate.

Procedimiento

Mezclar la leche condensada junto con el cacao. Por otro lado, batir la crema con esencia de vainilla hasta que espese, antes de que llegue a punto chantilly. Mezclar ambas preparaciones y colocar pedacitos de chocolate picado. Llevar al freezer al menos 3 o 4 horas hasta que se enfríe bien.

