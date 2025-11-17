El helado de chocolate hecho en casa tiene algo que conquista a todos los paladares. No hace falta tener máquina ni demasiada experiencia: con pocos ingredientes y un poco de frío, sale un helado cremoso y con sabor intenso, de esos que se terminan rápido porque nadie puede comer solo una cucharada.
La versión de Agos Chinelli es práctica, rendidora y muy fácil de adaptar. Se le pueden sumar pedacitos de galletitas, dulce de leche, frutos secos o lo que haya dando vueltas en la alacena. El resultado siempre es el mismo: un helado casero con gusto a chocolate de verdad, que se prepara en minutos y rinde un montón.
Ingredientes para el helado de chocolate
- 400 cc de crema de leche.
- 395 g de leche condensada.
- 70 g de cacao amargo en polvo.
- Una cdta de esencia de vainilla.
- 60 g de chocolate picado (pueden ser chips de choco, también).
- Opcional: galletitas trituradas, almendras, nueces, bombones de chocolate, dulce de leche, salsa de chocolate.
Procedimiento
- Mezclar la leche condensada junto con el cacao.
- Por otro lado, batir la crema con esencia de vainilla hasta que espese, antes de que llegue a punto chantilly.
- Mezclar ambas preparaciones y colocar pedacitos de chocolate picado.
- Llevar al freezer al menos 3 o 4 horas hasta que se enfríe bien.
