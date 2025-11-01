Las bolas de fraile, o berlinesas, son una de las facturas más tradicionales y deliciosas de la panadería. Esa masa esponjosa y tierna cubierta de azúcar, con un corazón generoso de dulce de leche o crema pastelera, es el bocado perfecto para la merienda.
Esta receta es accesible y garantiza un resultado espectacular. El secreto para que estas bolas de fraile caseras queden suaves y aireadas está en el correcto amasado y, sobre todo, en el proceso de leudado y la temperatura de la fritura.
Ingredientes para bolas de fraile
- 250 g de harina 0000.
- 70 cc de leche.
- 50 g de azúcar.
- Un huevo.
- 5 g de levadura seca.
- Una cdta de esencia de vainilla.
- 30 g de manteca.
- Una cdta de sal.
Procedimiento
- Unir la harina con el azúcar y la sal.
- Agregar la levadura e incorporar.
- Agregar la leche con el huevo y la esencia de vainilla.
- Formar un bollo semiamasado y agregar la manteca blanda.
- Amasar durante unos 7 minutos hasta obtener una masa lisa.
- Dejar descansar 30 minutos, no hace falta que duplique volumen.
- Una vez que la masa descansó, cortar porciones de unos 30 gramos.
- Hacer pelotitas y dejar que leuden hasta que dupliquen volumen, aproximadamente durante una hora. Dejar descansar en una placa enmantecada o sobre papel manteca.
- Una vez que crecieron, cocinar en abundante aceite a unos 170°, no muy fuerte así se cocinan parejas y no quedan crudas en el centro.
- Cocinar aproximadamente 5 minutos por lado.
- Apenas salen de la fritura, rebozar con azúcar y rellenar con mucho dulce de leche luego de cortarlas con tijera preferentemente.
