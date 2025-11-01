Las bolas de fraile, o berlinesas, son una de las facturas más tradicionales y deliciosas de la panadería. Esa masa esponjosa y tierna cubierta de azúcar, con un corazón generoso de dulce de leche o crema pastelera, es el bocado perfecto para la merienda.

Esta receta es accesible y garantiza un resultado espectacular. El secreto para que estas bolas de fraile caseras queden suaves y aireadas está en el correcto amasado y, sobre todo, en el proceso de leudado y la temperatura de la fritura.

Ingredientes para bolas de fraile

250 g de harina 0000.

70 cc de leche.

50 g de azúcar.

Un huevo.

5 g de levadura seca.

Una cdta de esencia de vainilla.

30 g de manteca.

Una cdta de sal.

Procedimiento

Unir la harina con el azúcar y la sal. Agregar la levadura e incorporar. Agregar la leche con el huevo y la esencia de vainilla. Formar un bollo semiamasado y agregar la manteca blanda. Amasar durante unos 7 minutos hasta obtener una masa lisa. Dejar descansar 30 minutos, no hace falta que duplique volumen. Una vez que la masa descansó, cortar porciones de unos 30 gramos. Hacer pelotitas y dejar que leuden hasta que dupliquen volumen, aproximadamente durante una hora. Dejar descansar en una placa enmantecada o sobre papel manteca. Una vez que crecieron, cocinar en abundante aceite a unos 170°, no muy fuerte así se cocinan parejas y no quedan crudas en el centro. Cocinar aproximadamente 5 minutos por lado. Apenas salen de la fritura, rebozar con azúcar y rellenar con mucho dulce de leche luego de cortarlas con tijera preferentemente.

