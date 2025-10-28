La tortilla de papas es un clásico universal que ha sido adoptado con pasión en Argentina, pero a menudo se limita a la versión más sencilla. Si bien la combinación de papa, cebolla y huevo es deliciosa, hay formas de llevar este plato a un nivel superio.

El secreto de este plato es el relleno extra: un toque de chorizo colorado cortado en trozos pequeños, que se saltea junto a la cebolla y el pimiento, aportando un sabor ahumado e intenso. Esta adición convierte una tortilla simple en una comida completa.

Ingredientes para tortilla de papa

4 papas medianas.

2 cebollas grandes.

Un pimiento colorado.

2 dientes de ajo.

Un chorizo colorado.

8 huevos.

Una cda de perejil picado.

500 cc de aceite para freír.

75 cc de aceite de oliva.

Sal fina, c/n.

Pimienta negra molida, c/n.

Tortilla de papas. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Lavar, pelar y cortar las papas en española. Reservar sumergidas en agua fría. Escurrir sobre papel absorbente y freír en aceite a 150°. Pelar y cortar la cebolla y el morrón en juliana y el chorizo colorado en trozos pequeños. En una sartén caliente con aceite saltear a fuego fuerte la cebolla con las medias ruedas de chorizo colorado. Al cabo de 2 minutos incorporar el pimiento y el ajo. Continuar salteando por unos 2 minutos más y salpimentar. En un bowl, mezclar los huevos con las papas previamente fritas, la cebolla , el chorizo, el pimiento y el ajo salteados. Salpimentar. En una sartén grande, colocar un poco de aceite y caliente muy bien. Volcar toda la preparación de la tortilla y en ese momento bajar el fuego para evitar que se queme. Dejar que dore la base de la tortilla y con una espátula comprobar que los bordes estén despegados. Cuando haya formado una buena base, pero su interior aún siga crudo, dar vuelta la tortilla con ayuda de una tapa de cacerola. Depositar la tortilla dentro de la sartén y acomodar bien los bordes. Dejar dorar del otro lado y servir.

