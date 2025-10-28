La tortilla de papas es un clásico universal que ha sido adoptado con pasión en Argentina, pero a menudo se limita a la versión más sencilla. Si bien la combinación de papa, cebolla y huevo es deliciosa, hay formas de llevar este plato a un nivel superio.
El secreto de este plato es el relleno extra: un toque de chorizo colorado cortado en trozos pequeños, que se saltea junto a la cebolla y el pimiento, aportando un sabor ahumado e intenso. Esta adición convierte una tortilla simple en una comida completa.
Ingredientes para tortilla de papa
- 4 papas medianas.
- 2 cebollas grandes.
- Un pimiento colorado.
- 2 dientes de ajo.
- Un chorizo colorado.
- 8 huevos.
- Una cda de perejil picado.
- 500 cc de aceite para freír.
- 75 cc de aceite de oliva.
- Sal fina, c/n.
- Pimienta negra molida, c/n.
Procedimiento
- Lavar, pelar y cortar las papas en española. Reservar sumergidas en agua fría.
- Escurrir sobre papel absorbente y freír en aceite a 150°.
- Pelar y cortar la cebolla y el morrón en juliana y el chorizo colorado en trozos pequeños.
- En una sartén caliente con aceite saltear a fuego fuerte la cebolla con las medias ruedas de chorizo colorado.
- Al cabo de 2 minutos incorporar el pimiento y el ajo.
- Continuar salteando por unos 2 minutos más y salpimentar.
- En un bowl, mezclar los huevos con las papas previamente fritas, la cebolla, el chorizo, el pimiento y el ajo salteados. Salpimentar.
- En una sartén grande, colocar un poco de aceite y caliente muy bien.
- Volcar toda la preparación de la tortilla y en ese momento bajar el fuego para evitar que se queme.
- Dejar que dore la base de la tortilla y con una espátula comprobar que los bordes estén despegados.
- Cuando haya formado una buena base, pero su interior aún siga crudo, dar vuelta la tortilla con ayuda de una tapa de cacerola.
- Depositar la tortilla dentro de la sartén y acomodar bien los bordes.
- Dejar dorar del otro lado y servir.
