Las empanadas de atún son un clásico infaltable durante Semana Santa, pero nadie dijo que no puedan disfrutarse todo el año. Su relleno sabroso, que combina el pescado con huevo duro y vegetales, es el favorito de muchos.

Esta receta propone una alternativa inspirada en la canastita gallega, con un relleno mucho más jugoso que la empanada clásica. El paso a paso es simple y requiere de una masa casera con un toque de pimentón, que le da color y sabor.

Ingredientes para canastitas gallegas

Para la masa

300 g de harina leudante.

Pimentón y sal, a gusto.

150 cc de agua.

50 cc de aceite de oliva.

Para el relleno

2 latas de atún.

2 cebollas.

Un morrón.

2 tomates perita.

2 huevos duros.

Aceite de oliva, c/n.

Una cdta de orégano.

Sal y pimienta, a gusto.

Perejil, c/n.

Una alternativa distinta para las empanadas de atún, con un relleno jugoso y una masa casera. Foto: CucinareTV

Procedimiento

Para la masa

Poner la harina en un bowl, agregar un chorro de aceite de oliva, una cucharada de pimentón y sal. Amasar incorporando el agua a temperatura ambiente. Dejar descansar 10 minutos en la heladera. Estirar la masa y cortar círculos del tamaño de una tapa de empanada de masa. Disponer en moldes individuales para muffins.

Para el relleno

Rehogar la cebolla, retirar y poner en un bowl. Agregar el morrón asado al horno cortado en cubitos, el tomate perita triturado, el atún y revolver. Agregar el orégano, el huevo duro picado y perejil. Mezclar. Rellenar las canastitas y llevar al horno. Pinchar con tenedor para que respire. Llevar al horno a 200° por espacio de 20 minutos o hasta que la masa esté dorada y crocante.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/