El tomate es la base de incontables platos en la cocina, pero a menudo nos encontramos con la frustración de tener en casa algunos que están demasiado verdes y duros. Esperar que maduren naturalmente puede llevar días, lo cual arruina los planes culinarios.
Si necesitás que esos tomates estén rojos y jugosos en cuestión de pocas horas, existe un truco que la mayoría desconoce. Este secreto casero no tiene nada de mágico, sino de pura ciencia: la clave está en el uso de otra fruta que actúa como catalizador.
Procedimiento
- Poner los tomates en una bolsa de papel junto a una banana y dejarlos en un lugar a temperatura ambiente.
- Las bananas producen una gran cantidad de gas etileno, también conocido como hormona de maduración de la fruta, al igual que las manzanas y las peras.
- Cuanto más grandes sean los tomates, más tiempo tardarán, mientras que para los pequeños, el gas etileno tardará unas horas en hacer efecto.
