El volcán de papa es una apuesta simple pero sorprendente: una papa blanqueada y ahuecada que se convierte en recipiente ideal para un relleno cremoso, con un corazón de queso fundido que brota con el primer corte.

La papa debe cocinarse con piel, luego se retira parte del interior y se mezcla ese puré con salchichas parrilleras y queso blanco. El toque de magia llega con el gratinado final. Se trata de una receta que combina rusticidad y elegancia, con alma casera.

Ingredientes para volcán de papa

3 papas grandes.

3 salchichas parrilleras.

2 cebollas.

Un morrón.

Perejil fresco.

Una cda de queso blanco.

500 g de muzzarella.

Salsa de tomates.

Queso rallado.

Cómo preparar un volcán de papa. Cucinare.TV.

Procedimiento

Blanquear las papas enteras con piel. Hacer un sofrito con la cebolla y los ajíes. Reservar. Saltear las salchichas parrilleras y deshacerlas hasta dorar. Una vez cocinada ahuecar las papas con una cuchara o un cortante de galletitas; recuperar el puré del interior y reservar en un bowl. Al bowl con el puré agregarle un sofrito hecho con cebollas y morrones, y el queso blanco. Rellenar la papa ahuecada intercalando salchichas, puré rústico y queso muzzarella. Terminar con queso rallado y llevar a gratinar al horno por unos minutos. Servir con salsa de tomate y perejil. Cortar en forma vertical para ver como fluye la lava de queso y papa.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/