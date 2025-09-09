Cuando se habla de papas fritas perfectas, gruesas, doradas y tiernas por dentro, el truco está en un paso fundamental: hervirlas primero, antes de pasarlas por el aceite caliente. Este método convierte papas comunes en un acompañamiento con presencia de estrella.

Si a ese secreto se le suma un tamaño XL, el éxito está asegurado. Ideal para servir con carnes, hamburguesas o simplemente como un snack memorable, estas papas fritas demuestran que la clave está en perfeccionar lo básico. Una guarnición digna, sin vueltas y con sello argentino.

Ingredientes para papas fritas XL

4 papas medianas.

Nuez moscada.

Queso parmesano.

Sal y pimienta, a gusto.

Tomillo fresco.

1/2 taza de harina de maíz blanco.

1/4 taza de crema de leche.

Un huevo.

Aceite para freír, c/n.

Mayonesa y kétchup, a gusto.

Procedimiento

Hervir las papas con piel a partir de agua fría, cocinar por completo. Retirar del agua, pelar y confeccionar el puré. Condimentar el puré con sal, pimienta, nuez moscada, queso parmesano rallado y tomillo fresco. Integrar la crema, el huevo y la harina de maíz blanco. Confeccionar una masa semirígida y ponemos en una manga con pico liso. Freír en aceite neutro a 170° hasta que doren de todos sus lados. Servir con dip de mayonesa y kétchup.

