El pastel de calabaza es una opción reconfortante para incorporar vegetales y legumbres, con una receta que no exige ingredientes exóticos ni pasos complicados. Esta versión tiene como protagonista al cabutia cocido junto con manteca, ajo y tomillo para lograr una base sabrosa.
Esa mezcla se coloca sobre lentejas previamente cocidas, formando capas. Luego solo resta hornearlo hasta que la superficie se asiente y esté levemente dorada. El resultado es un pastel que combina suavidad y consistencia, respetando la simplicidad sin perder carácter casero.
Ingredientes para pastel de calabaza
- Un zapallo cabutia.
- Una cabeza de ajo.
- Tomillo fresco.
- 100 g de manteca.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 2 tazas de lentejas hervidas.
- Aceite de oliva.
- 2 cebollas.
- Un morrón.
- 2 varas de apio.
- Puerro 2 varas.
- 3 dientes de ajo.
- 2 tomates maduros rallados.
- Pimentón ahumado.
- 3 cdas de azúcar.
Procedimiento
- Cortar el zapallo cabutia al medio, agregar media cabeza de ajo el tomillo y unos dados de manteca en el interior de cada mitad, azúcar, sal, condimentar y llevar al horno a cocinar por completo.
- Retirar del horno y realizar un puré.
- Realizar un sofrito con la cebolla, el morrón, el ajo, el apio y el puerro, todo picado bien chiquito.
- Agregar el pimentón ahumado y el tomate rallado, dejar reducir e incorporar las lentejas hervidas previamente.
- Colocar la preparación en una fuente de vidrio para horno y, en la superficie, el puré de zapallo.
- Espolvorear con un poco de azúcar, llevar al horno hasta que gratine.
