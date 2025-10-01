Las albóndigas de vegetales emergen como una alternativa nutritiva y sabrosa para quienes buscan reducir el consumo de carne sin resignar sabor. Esta receta combina berenjena, espinaca, hongos y cebolla con la avena que une los ingredientes y permite darle la forma.
Luego las albóndigas se hornean a 180° grados. Se pueden servir con aderezos, como snack, o con puré, arroz integral o una ensalada fresca para transformarse en plato completo y nutritivo, sin la necesidad de utilizar carne.
Ingredientes para albóndigas de vegetales
- 450 g de berenjenas.
- 100 g de espinacas.
- 100 g de hongos.
- Una cebolla.
- 3 dientes de ajo.
- 4 cdas de harina de avena.
- Una rama de perejil picado.
- Un huevo.
- Sal y pimienta, a gusto.
Procedimiento
- Saltear las berenjenas en cubos chicos, las espinacas, la cebolla, el ajo y los hongos.
- Pasar a un bowl de vidrio y agregar la avena, el perejil picado y un huevo.
- Mezclar bien y armar pelotitas.
- Pasar por harina de avena.
- Colocar en una placa para horno con aceite.
- Hornear a 180° hasta que estén doradas.
- Servir con kétchup.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/