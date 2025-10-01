Las albóndigas de vegetales emergen como una alternativa nutritiva y sabrosa para quienes buscan reducir el consumo de carne sin resignar sabor. Esta receta combina berenjena, espinaca, hongos y cebolla con la avena que une los ingredientes y permite darle la forma.

Luego las albóndigas se hornean a 180° grados. Se pueden servir con aderezos, como snack, o con puré, arroz integral o una ensalada fresca para transformarse en plato completo y nutritivo, sin la necesidad de utilizar carne.

Ingredientes para albóndigas de vegetales

450 g de berenjenas.

100 g de espinacas.

100 g de hongos.

Una cebolla.

3 dientes de ajo.

4 cdas de harina de avena.

Una rama de perejil picado.

Un huevo.

Sal y pimienta, a gusto.

Procedimiento

Saltear las berenjenas en cubos chicos, las espinacas, la cebolla, el ajo y los hongos. Pasar a un bowl de vidrio y agregar la avena, el perejil picado y un huevo. Mezclar bien y armar pelotitas. Pasar por harina de avena. Colocar en una placa para horno con aceite. Hornear a 180° hasta que estén doradas. Servir con kétchup.

