La fainá rellena transforma el clásico de las pizzerías en algo sorprendente con muy poco esfuerzo. Se prepara con harina de garbanzos, agua, aceite de oliva, ajo en polvo, sal y pimienta; se mezcla bien para que no queden grumos y se deja hidratar un par de horas en la heladera.

Luego se vierte la mitad de la masa en una placa aceitada, se hornea hasta que comienza a asentarse y se agrega el relleno de cebolla, champignones y muzzarella. El paso final es cubrir con la masa restante y hornear unos minutos más hasta que la superficie se dore y el queso se funda.

Ingredientes para fainá rellena

300 g de harina de garbanzos.

850 cc de agua.

Sal y pimienta, a gusto.

100 cc de aceite de oliva.

3 cebollas.

200 g de champignones.

2 dientes de ajo.

200 g de muzzarella.

Una versión distinta de un clásico de las pizzerías, en pocos pasos y con un sabor explosivo. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Mezclar la harina con el agua con batidor hasta que no haya grumos. Salpimentar y reservar en frío durante 24 horas. Colocar el aceite de oliva en una fuente para horno, agregar la mezcla y cocinar 40 minutos a 220°. Picar los dos dientes de ajo, la cebolla y los champignones. Saltear en aceite de oliva. Salpimentar. salteados como relleno, junto con la muzzarella en cubos. Cortar en mitades la fainá ya enfriada y armar como un sándwich, colocando las cebollas y champignones salteados como relleno, junto con la muzzarella en cubos. Llevar a horno fuerte nuevamente hasta que el queso se derrita, alrededor de 5 minutos. Servir.

