La fainá rellena transforma el clásico de las pizzerías en algo sorprendente con muy poco esfuerzo. Se prepara con harina de garbanzos, agua, aceite de oliva, ajo en polvo, sal y pimienta; se mezcla bien para que no queden grumos y se deja hidratar un par de horas en la heladera.
Luego se vierte la mitad de la masa en una placa aceitada, se hornea hasta que comienza a asentarse y se agrega el relleno de cebolla, champignones y muzzarella. El paso final es cubrir con la masa restante y hornear unos minutos más hasta que la superficie se dore y el queso se funda.
Ingredientes para fainá rellena
- 300 g de harina de garbanzos.
- 850 cc de agua.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 100 cc de aceite de oliva.
- 3 cebollas.
- 200 g de champignones.
- 2 dientes de ajo.
- 200 g de muzzarella.
Procedimiento
- Mezclar la harina con el agua con batidor hasta que no haya grumos.
- Salpimentar y reservar en frío durante 24 horas.
- Colocar el aceite de oliva en una fuente para horno, agregar la mezcla y cocinar 40 minutos a 220°.
- Picar los dos dientes de ajo, la cebolla y los champignones.
- Saltear en aceite de oliva. Salpimentar.
- Cortar en mitades la fainá ya enfriada y armar como un sándwich, colocando las cebollas y champignones salteados como relleno, junto con la muzzarella en cubos.
- Llevar a horno fuerte nuevamente hasta que el queso se derrita, alrededor de 5 minutos.
- Servir.
