En días de apuro o cuando querés algo liviano que reconforte, una sopa de espinaca bien hecha cae justo. Solo necesitás hojas frescas de espinaca, cebolla picada, caldo de verduras o de pollo, ajo y un toque justo de crema de leche.
El tiempo total va de 20 a 25 minutos si organizás bien los pasos: mientras se calienta el caldo, lavás y picás todo; después cocés, procesás y servís enseguida, caliente y aromática. Si querés sumarle un toque extra, podés agregarle un huevo poché por encima.
Ingredientes para sopa de espinaca
- 2 atados de espinaca.
- Una cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 150 cc de caldo de verduras.
- 75 cc de crema de leche.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Nuez moscada.
Procedimiento
- Cocinar las espinacas en caldo, hirviendo por unos minutos.
- Picar la cebolla y el ajo, y saltear. Agregar la espinaca ya cocida y escurrida.
- Procesar todos los vegetales. Ayudarse con caldo de cocción para llegar a una buena densidad de sopa y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Volver a la olla y terminar con la crema.
- Servir con el huevo poché por encima si se desea.
