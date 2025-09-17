En días de apuro o cuando querés algo liviano que reconforte, una sopa de espinaca bien hecha cae justo. Solo necesitás hojas frescas de espinaca, cebolla picada, caldo de verduras o de pollo, ajo y un toque justo de crema de leche.

El tiempo total va de 20 a 25 minutos si organizás bien los pasos: mientras se calienta el caldo, lavás y picás todo; después cocés, procesás y servís enseguida, caliente y aromática. Si querés sumarle un toque extra, podés agregarle un huevo poché por encima.

Ingredientes para sopa de espinaca

2 atados de espinaca.

Una cebolla.

2 dientes de ajo.

150 cc de caldo de verduras.

75 cc de crema de leche.

Sal y pimienta, a gusto.

Nuez moscada.

Procedimiento

Cocinar las espinacas en caldo, hirviendo por unos minutos. Picar la cebolla y el ajo, y saltear. Agregar la espinaca ya cocida y escurrida. Procesar todos los vegetales. Ayudarse con caldo de cocción para llegar a una buena densidad de sopa y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Volver a la olla y terminar con la crema. Servir con el huevo poché por encima si se desea.

