¿Quién no disfruta de ese budín de pan hogareño que combina pan duro, leche y algo de dulce en pocos pasos? Esta versión promete darte ese sabor reconfortante pero listo para servir en menos de una hora. Solo necesitás pan, huevos, leche, azúcar, esencia de vainilla y pasas de uva.

La cocción se realiza en el horno, a baño maría. El resultado es un postre familiar cremoso por dentro y dorado por fuera. Listo en solo una hora, demuestra que lo clásico puede ser veloz y mantener toda su magia en cada bocado.

Ingredientes para budín de pan

600 g de pan.

250 g de azúcar.

Un litro de leche.

4 huevos.

Una cda de esencia de vainilla.

300 g de azúcar para el caramelo.

150 g de pasas de uva.

Procedimiento

Preparar el caramelo y volcarlo en una budinera. Reservar. Calentar la leche con el azúcar y volcar la mezcla sobre el pan cortados en cubos pequeños. Batir ligeramente los huevos y agregarlos a la mezcla con la esencia de vainilla Agregar las pasas de uva. Verter la preparación en el molde acaramelado. Llevar a horno de 180° por 45 minutos aproximadamente, a baño maría. Dejar enfriar por unos minutos, luego desmoldar. Servir solo o acompañado con una porción de crema chantilly.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/