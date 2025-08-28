El pan nube, también conocido como cloud bread, se transformó en un fenómeno viral en TikTok, Instagram y Pinterest.

Con su aspecto algodonado y su textura esponjosa, es la alternativa preferida para quienes buscan opciones sin gluten o simplemente quieren innovar en sus desayunos y meriendas.

¿Qué es el pan nube y por qué es viral?

A diferencia del pan tradicional, el pan nube no lleva harina y su consistencia se asemeja más a un soufflé o a un merengue horneado.

Se prepara en pocos minutos y con ingredientes básicos que cualquiera tiene en la cocina.

Su popularidad creció gracias a las redes sociales, donde miles de usuarios lo muestran en fotos y videos irresistibles.

Receta fácil de pan nube sin gluten ni harina

Ingredientes:

3 claras de huevo

2 cucharadas de azúcar (opcional: stevia, eritritol u otro endulzante)

1 cucharada de maicena o queso crema

Paso a paso:

Batir las claras a punto de nieve. Agregar el azúcar de a poco mientras se sigue batiendo. Incorporar la maicena o el queso crema con movimientos envolventes. Formar pequeños montoncitos sobre papel manteca. Hornear a 150 °C durante 20 a 25 minutos hasta que estén dorados. Dejar enfriar antes de servir.

👉 Tip extra: se le puede sumar esencia de vainilla, cacao, canela o colorantes naturales para personalizar el sabor y el aspecto.

¿Por qué el pan nube se volvió tan popular?

Visualmente atractivo: ideal para fotos y videos en redes.

Apto para celíacos y dietas low-carb: no contiene gluten y tiene menos carbohidratos que un pan común.

Rápido y fácil de preparar: no requiere panificadora ni ingredientes difíciles de conseguir.

Versátil: se puede personalizar con sabores y toppings.

¿Es saludable el pan nube?

El pan nube es liviano, bajo en calorías y sin gluten, aunque no aporta la fibra ni la saciedad de un pan integral. Por eso, es más recomendable como snack saludable o acompañamiento que como reemplazo total del pan en la dieta diaria.

En definitiva, el cloud bread es una receta divertida, fácil y viral que suma una opción diferente para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor ni originalidad.