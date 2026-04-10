Paramount+ apuesta a una renovación total del universo Shore con el estreno de Mazatlán Shore, que llega el próximo 21 de abril con una nueva generación y un tono más intenso y directo.

La nueva edición desembarca con tres episodios iniciales y propone una versión más cruda del reality, marcada por la cultura del norte de México, donde la música, la fiesta y la actitud frontal son protagonistas.

Los protagonistas de Mazatlán Shore, el reality de Paramount+ (Fotos: prensa Paramount+)

Diez participantes —cinco mujeres y cinco hombres— ingresan a la casa con una consigna clara: vivir al máximo, sin filtros y sin límites. Desde el comienzo, las tensiones, los romances y los conflictos aparecen sin pausa.

Leé más:

El síndrome Helsinki: se estrena la temporada 2 con más tensión y persecuciones

MAZATLÁN SHORE: CUÁNDO ESTRENA Y DE QUÉ TRATA LA NUEVA GENERACIÓN EN PARAMOUNT+

En este contexto, las alianzas se forman y se rompen rápidamente, mientras los egos chocan y las rivalidades comienzan a escalar, especialmente entre algunas de las mujeres, en un clima de alta exposición y conflicto constante.

Además del descontrol, la casa tendrá una figura de autoridad: “La Patrona”, interpretada por Celia Correa de Lizárraga, quien será la encargada de imponer reglas en medio del caos.

Con una energía intensa y sin intención de bajar el ritmo, Mazatlán Shore marca el inicio de una nueva etapa del reality, donde la polémica, la fiesta y los cruces prometen ser protagonistas desde el primer episodio.

Leé más:

Se conoció el primer trailer del documental sobre Silvina Luna con desgarradoras imágenes inéditas: el video

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.