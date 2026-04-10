Los Martes Nórdicos de Film&Arts renuevan su apuesta por el thriller escandinavo con el regreso de El síndrome Helsinki, la serie creada por Mikko Oikkonen y protagonizada por Peter Franzén. La producción se convirtió en una de las más impactantes del ciclo por su intensidad narrativa y su anclaje en hechos reales.

Ambientada en una Finlandia atravesada por crisis económicas y tensiones sociales, la historia sigue a Elias Karo, un hombre que decide tomar como rehenes a cuatro periodistas. Su objetivo es exponer abusos cometidos por figuras del poder financiero y judicial que, años atrás, destruyeron a su familia.

Lo que comienza como un secuestro se transforma rápidamente en un fenómeno mediático. A medida que salen a la luz casos similares, parte de la opinión pública empieza a ver a Elias como una figura justiciera, en una sociedad dividida entre quienes reclaman castigo y quienes exigen justicia.

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El martes 7 de abril se emitió el final de la primera temporada, donde el plan del protagonista queda completamente al descubierto. El desenlace plantea un fuerte debate social sobre los límites entre crimen y reparación.

El martes 14 de abril a las 22:00 (Arg/Mex), llegará la esperada segunda temporada. La historia retoma meses más tarde, con Elias convertido en uno de los fugitivos más buscados, mientras su figura continúa generando controversia.

Con una combinación de thriller político, drama contemporáneo y tensión psicológica, El síndrome Helsinki profundiza en las consecuencias de las crisis económicas y en los dilemas éticos de una sociedad que aún busca respuestas.

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