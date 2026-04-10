Con su combinación de acción, drama y una historia atravesada por el pasado, Los huérfanos se posiciona como una de las apuestas recientes más intensas del catálogo de Netflix, ideal para quienes buscan adrenalina sin resignar profundidad emocional.

A los largo de 95 minutos, el film de los productores de Lost Bullet que contó con un presupuesto de 18,54 millones de euros, fue estrenado en cines franceses en 2025 y que llegó este 2026 al país a través la plataforma de la N roja,

De qué trata Los huérfanos

Los huérfanos es un thriller de acción que combina drama, tensión y emociones intensas en una historia marcada por el pasado. La trama sigue a dos amigos de la infancia que tomaron caminos opuestos: uno se convirtió en policía y el otro en intermediario del mundo criminal.

// Con Michelle Pfeiffer y Kurt Russell: el spin-off de Yellowstone llega con grandes cambios

Ambos deben reencontrarse cuando la mujer que marcó sus vidas muere en un sospechoso accidente. La tragedia desata una cadena de acontecimientos que los obliga a trabajar juntos, especialmente cuando la hija adolescente de la víctima decide tomar justicia por su cuenta y buscar venganza sin medir las consecuencias.

La producción del cine francés dura 95 minutos y es sensación en Netflix.

A partir de allí, la película construye una carrera contrarreloj en la que los protagonistas intentan detener a la joven antes de que se exponga a peligros mayores, mientras investigan una trama que involucra poder, encubrimiento y corrupción.

Thriller de acción con identidad francesa

Dirigida por Olivier Schneider, la película se inscribe dentro de la tradición reciente del cine de acción francés, con escenas físicas, ritmo ágil y una fuerte impronta urbana.

Schneider, conocido por su trabajo como coordinador de escenas de riesgo en producciones internacionales, apuesta aquí por una puesta en escena dinámica y directa, donde las secuencias de persecución y enfrentamientos tienen un rol central.

El tráiler oficial de la película Los Huérfanos, en Netflix.

Además, el proyecto está vinculado a los productores de Bala perdida, otro éxito del género en Netflix, lo que refuerza su intención de consolidar un estilo propio dentro del streaming: historias intensas, personajes al límite y conflictos personales que se mezclan con la acción pura.

Entre la venganza y la emoción: qué destacó la crítica

Lejos de ser solo un film de persecuciones, Los huérfanos se apoya en los vínculos entre sus personajes: la amistad rota, el amor del pasado y la figura de una joven marcada por la pérdida.

Según distintas reseñas, la película logra ser “intensa, dinámica” y mantener al espectador en tensión, especialmente en su tramo final, donde el suspenso alcanza su punto más alto.

// Un papel inolvidable de Jim Carrey: dura 94 minutos y es de lo mejor que se le vio al comediante

Ese tono vertiginoso se combina con un relato de venganza que, en lugar de simplificar el conflicto, lo complejiza: los protagonistas no solo deben enfrentar enemigos externos, sino también sus propias culpas y decisiones del pasado.

Los huérfanos es una de esas joyas que vale la pena ver.

Cómo es el reparto de Los huérfanos