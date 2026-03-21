La serie británica El infiltrado (The Night Manager) volvió a captar la atención del público con el estreno de su segunda temporada en 2026, una década después del éxito de la primera entrega.

Este thriller de espionaje que cuenta con Tom Hiddleston y Olivia Colman, combina intrigas internacionales, operaciones encubiertas y una trama que se mueve entre el lujo de los hoteles y los rincones más oscuros del tráfico de armas.

Disponible en Amazon Prime Video, la nueva temporada cuenta con 6 episodios de unos 60 minutos cada uno y fue creada y escrita por David Farr, quien también adaptó la primera temporada. La dirección estuvo a cargo de Georgi Banks-Davies, conocida por su trabajo en series como Paper Girls e I Hate Suzie.

// El joven Sherlock: 5 revelaciones sobre la nueva serie de Guy Ritchie que promete batir récords

El regreso de Hiddleston como protagonista resulta uno de los grandes atractivos, ya que el actor ganó aún más popularidad en los últimos años gracias a su papel de Loki en el universo cinematográfico de Marvel.

De qué trata El infiltrado

La trama gira en torno a Jonathan Pine, un exsoldado que años atrás logró infiltrarse en el círculo íntimo del poderoso traficante de armas Richard Onslow Roper y ayudar a desmantelar su imperio criminal. Sin embargo, el pasado vuelve a alcanzarlo.

En la temporada 2, Pine intenta llevar una vida más discreta dentro del ámbito del espionaje, pero pronto descubre que la red de corrupción y comercio ilegal de armas sigue activa. La nueva amenaza lo obliga a embarcarse en otra misión encubierta, esta vez vinculada a un grupo criminal que opera en América Latina.

La serie El infiltrado cuenta con un gran elenco.

Para desentrañar esta conspiración, Pine deberá infiltrarse en la organización liderada por Teddy Dos Santos, un empresario aparentemente legítimo que en realidad es una figura clave en el tráfico internacional de armamento.

La misión lo lleva a moverse entre alianzas ambiguas, peligros constantes y relaciones personales que pueden volverse tan riesgosas como la propia operación.

La serie mantiene el tono de thriller político y de espionaje que caracterizó a la primera temporada, combinando acción, suspenso y dilemas morales.

Basada en una novela de espionaje

La historia está basada en la novela homónima del escritor británico John le Carré, publicada en 1993. El autor fue uno de los grandes referentes de la literatura de espionaje y muchas de sus obras exploran los mecanismos internos de los servicios secretos y las zonas grises de la política internacional.

// Steven Spielberg arrasa con Los dinosaurios en Netflix: el rol central de Morgan Freeman en la serie

La primera temporada, estrenada en 2016, fue una adaptación directa del libro y recibió gran reconocimiento de la crítica, además de premios internacionales. La nueva continúa el universo de los personajes con una historia original escrita por David Farr, que expande el mundo narrativo.

Con su mezcla de glamour, tensión política y operaciones encubiertas, la serie demuestra que las historias de agentes infiltrados, conspiraciones globales y dilemas morales siguen teniendo un fuerte atractivo para el público actual.

El infiltrado, temporada 2, está disponible en Amazon Prime Video.

Cómo es el reparto de El Infiltrado

El infiltrado reúne a actores reconocidos del cine y la televisión internacional, además de nuevas incorporaciones que amplían el universo de la serie.