Esa noche es el nuevo thriller español de Netflix pensado para maratonear: una miniserie de seis episodios que se estrena a nivel global el 13 de marzo de 2026.

La plataforma la vende como drama criminal y de misterio, con un disparador simple y brutal: un viaje familiar que se tuerce en segundos y deja a tres hermanas atrapadas en una decisión que no tiene salida limpia.

Está basada en la novela homónima (superventas del Sunday Times) de la británica Gillian McAllister y fue creada por Jason George, que también ejerce como productor ejecutivo y co-guionista junto con Lara Sendim. La dirección quedó en manos de Jorge Dorado y Liliana Torres, y el escenario dominicano no es decorado: la sensación de “vacaciones” que se vuelven claustrofóbicas es parte del clima.

De qué trata Esa noche

Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella accidentalmente a un hombre con el auto. Desesperada y consumida por el pánico, llama a sus hermanas Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero) para pedir ayuda.

Cuando ellas llegan, el conflicto deja de ser “qué pasó” y pasa a ser “qué hacemos ahora”: enfrentan el miedo a que Elena termine en prisión y a que su hija quede sin su madre, y empiezan a tomar decisiones que, lejos de cerrar el problema, lo agrandan.

Esa noche, el thriller español sobre tres hermanas en Netflix.

La serie trabaja esa escalada con lógica de thriller moral: cada paso para “resolver” abre otro frente (culpa, presión, sospechas, versiones distintas de un mismo hecho). No corre detrás de un asesino misterioso; se concentra en el derrumbe íntimo de una familia.

El amor fraternal funciona como motor, la lealtad como carga y el límite ético se corre sin que nadie lo note, hasta que ya no hay marcha atrás.

En ese juego, el espectador queda metido en un laberinto de decisiones:denunciar y destruir la vida de Elena, o encubrir y cargar con un secreto que contamina todo.

El fenómeno del Sunday Times

That Night es un thriller psicológico de la británica Gillian McAllister que salió en el Reino Unido en 2021 (edición Penguin/Michael Joseph). Como la serie, el libro pone el foco en la lealtad entre hermanos y en cómo una mentira “para proteger” puede empezar a pudrirlo todo.

Además, fue empujado por credenciales fuertes del mercado británico: se vendió como selección del Richard & Judy Book Club, un sello que suele disparar visibilidad y ventas, y en fichas comerciales se destaca su performance en listas (incluida la del Sunday Times).

Por eso Netflix lo tomó como base para la miniserie Esa noche/That Night: ya era una historia “probada” con lectores y con un gancho adaptable al formato maratón.

Un detalle importante si lo buscás hoy: puede haber confusión por el título en EE.UU.. HarperCollins/Wm. Morrow tiene programada una edición estadounidense en agosto de 2026, lo que hace que en tiendas como Amazon aparezca con esa fecha aunque el libro exista desde 2021 en el Reino Unido.

La ficción de Netflix cuenta con 6 episodios.

Cuál es el reparto de Esa noche