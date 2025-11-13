Existen tópicos que siempre acaparan un gran público en la pantalla chica. Son historias de médicos y urgencias en los hospitales, que combinan drama, salud, la cercanía con la muerte y, por supuesto, el toque de vínculos personales.

A lo largo de los años sobran ejemplos, desde ER Emergencias y Chicago Hope, hasta Doctor House y Grey’s Anatomy, que para su temporada 22. En este caso, Netflix estrenó recientemente la segunda temporada de la serie española que sigue esa línea y conquistó al público desde el primer capítulo: Respira.

// Por qué ver Archivo 81, la serie de terror de Netflix que rompe con todo lo visto

Con Carlos Montero como creador y showrunner de la serie, y la dirección de David Pinillos y Marta Font Pascual en la mayoría de los episodios, esta segunda temporada cuenta con 8 episodios.

De qué trata la serie Respira

Respira es un drama médico que sigue al personal del Hospital Joaquín Sorolla, un centro ficticio ubicado en Valencia, España, desde los residentes hasta los especialistas, mientras atienden casos urgentes y se enfrentan a la presión diaria del sistema.

Najwa Nimri, recordada por Vis a vis y La casa de papel, protagoniza la serie.

Además, la trama expone la compleja situación de la sanidad pública española, abordando temas como la falta de recursos, la precariedad laboral y la lucha por defenderla. Y, por supuesto, los personajes se ven obligados a tomar decisiones difíciles, donde sus obligaciones profesionales chocan con sus principios y sus vidas personales, a menudo en medio del caos y la tensión.

No falta el romance y la tensión, ya que se exploran las relaciones personales que se forman y se complican dentro de este entorno de alta presión. Y se profundiza también en otras cuestiones como la salud mental del personal médico, la corrupción y la crisis de vocación.

Quiénes actúan en Respira

El elenco lo encabeza Najwa Nimri, recordada por Vis a vis y La casa de papel, quien interpreta a Patricia Segura, la presidenta de la Generalidad.

Además, están Aitana Sánchez-Gijón, como la doctora Pilar Amaro; Manu Ríos (Élite), quien le da vida a Biel de Felipe, un médico residente; Blanca Suárez, en uno de los papeles principales de la serie; Borja Luna, como Néstor Moa, un oncólogo y sindicalista del hospital; y Alfonso Bassave como Lluís Jornet, el director del hospital.

El tráiler oficial de Respira, temporada 2, en Netflix.

Completan el elenco Ana Rayo como Leonor “Leo” Santapau, otra de las médicas adjuntas; Xoán Fórneas en el papel de Enrique “Quique” Román; Macarena de Rueda, como Rocío Fuster; y Marwa Bakhat, en el papel de May.

Qué cantautor español debutó como actor en la temporada 2

No es la primera vez que un cantante pega el salto a la actuación, y en Respira se dio en esta segunda temporada con la presencia de Pablo Alborán.

Pablo Alborán (derecha) interpreta a un cirujano plástico en Respira temporada 2.

El exitoso artista de 36 años nacido en Málaga, que ganó varios discos de platino y tiene más de veinte nominaciones en los Grammy Latinos, asume un papel importante en la ficción como Jon Balenzategui, un carismático y algo resbaladizo cirujano plástico.

// Emocionante y adictiva: la historia de época basada en una novela que la rompe en el al streaming

“Es un viejo sueño que tenía, el de explorar con un papel con continuidad mis posibilidades como actor”, afirmó el autor de temas como Te he echado de menos, Éxtasis y Perdóname.

Y agregó sobre su presencia en la serie de Netflix: “Uno de los mayores problemas que tuve fue decir con fluidez los términos médicos, que se me hacían complicadísimos. Hacía ejercicios de calentamiento y me preparaba mucho”.