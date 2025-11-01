Es un hecho incontrastable que las series y películas de época no comienzan ni terminan con Bridgerton o The Crown, sin dudas éxitos rotundos. Así como lo es que al público le atrae conocer qué pasaba en el pasado, cómo vivían las personas, qué barreras sociales enfrentaban, cómo se forjaban las relaciones, cómo amaban y, en ocasiones, sufrían.

Justamente, los amantes de las historias intensas ambientadas en aquellos años lejanos pueden encontrar en las plataformas de streaming una variedad muy amplia. Y una de ellas es Amor redentor, una poderosa historia de amor inquebrantable y perseverancia.

De qué trata Amor redentor

Amor redentor, dirigida por D. J. Caruso y basada en la novela bestseller de Francine Rivers, está ambientada en la fiebre del oro de California, en 1850.

La protagonista, Angel (Abigail Cowen), fue vendida al prostíbulo siendo niña y sobrevive entre el odio, la autodestrucción, y su no creencia en el amor.

Michael Hosea (Tom Lewis), un granjero de la zona, aparece en su camino con una propuesta de matrimonio impulsada por su fe, dispuesto a mostrarle su amor sin importar su pasado, aunque Angel huya o su corazón esté roto.

La cinta de 2 horas 14 minutos explora los obstáculos externos como la pobreza, la injusticia y la explotación. Además, por supuesto, la lucha interna de los personajes, sus traumas, capacidad de perdón y transformación.

Quiénes actúan en Amor redentor

Además de los ya mencionados Cowen y Lewis en los papeles principales, también actúan Famke Janssen, quien interpreta a Duchess; Logan Marshall-Green, en el papel, de Paul; Nina Dobrev, como Mae; y Eric Dane, como Duke.

Completan el elenco Livi Birch, como Sarah Stafford; Willie Watson, quien hace de John Altman; Wu Ke-Xi, como Mai Ling; Brandon Auret, como Magoewn; y Tanya van Graan, como Sally.

Qué dijeron los protagonistas sobre sus personajes en la ficción

Los artistas hablaron con sinceridad sobre sus personajes en la ficción estrenada en 2022, y aportaron puntos de vista más que interesantes.

La historia de Amor redentor se puede ver por Apple TV+.

Por un lado, la actriz y modelo estadounidense Abigail Cowen comentó en una entrevista con PopSugar que su personaje Angel no es una damisela en apuros, aunque sí necesita que alguien desafíe su idea de poder: “Su poder estaba en el burdel. Allí sentía más en control, pero también se sentía a la vez más impotente”.

Por su parte, Tom Lewis destacó en la misma nota que incluso en una época llena de sufrimiento “el amor adolescente que sienten el uno por el otro les hace encontrarse y convertirse en el apoyo mutuo del otro”.

Dónde se filmó

La película Amor redentor fue coproducida por Pinnacle Peak Pictures, Mission Pictures International y Nthibah Pictures, y filmada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Fue estrenada en cines por Universal Pictures el 21 de enero de 2022.

Dónde ver Amor redentor

Pese a que en muchos lugares aparece promocionada en Netflix y Prime Video, esta película ya no se encuentra disponible en estas plataformas para la Argentina.

De todos modos, sí se puede acceder a ver Amor redentor en Apple TV+ y en Google Play.