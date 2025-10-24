Ella llegó para trabajar en silencio, entre risas y almendros. Él apareció sin planes de quedarse. Pero algo estalló. Un deseo que no debía encenderse, dominado por reglas, promesas y secretos que creían enterrados.

Eso promete una película italiana que Amazon Prime Video agregó a su catálogo y que supo hacer ruido allá por 2023 cuando tuvo su estreno.

Un drama romántico con toques de comedia que dura poco más que hora y media. La película en cuestión es El verano más caliente (L’estate più calda), y de esto va.

¿De qué trata?

El verano más caliente es un drama romántico italiano disponible en Amazon Prime Video que combina pasión, culpa y decisiones tan intensas como el sol de Sicilia.

La trama se centra en Lucía, una joven voluntaria de un campamento en la costa siciliana que está por irse a Roma para estudiar economía con su novio. Su mundo previsiblemente tranquilo se ve alterado con la llegada de Don Nicola, un diácono que llega a la villa donde ella trabaja y por quien comienzan a surgir sentimientos inesperados.

Lucía, en un intento por ayudar a su amiga Valentina a conquistar a Don Nicola, se acerca al joven religioso. Pero esa proximidad se transforma en otra cosa: pasión, conflicto interno, culpa. La línea entre lo correcto y lo prohibido se vuelve difusa. La villa, los alpacas, el verano… todo es escenario de un descubrimiento que lo cambia todo.

Con apenas 96 minutos de duración —según la ficha oficial— la película logra compactar emoción, deseo y tensión en un formato breve y atrapante.

El tráiler oficial de L'Estate Più Calda, en Amazon Prime Video.

La crítica destaca que no se trata solo de una “romance de verano”, sino de un relato de decisiones que duelen, de identidades que se rompen y de lo que somos cuando el amor exige traicionar lo establecido.

¿Quiénes actúan en esta película de Amazon Prime Video?

En el centro de la historia está el actor Gianmarco Saurino, que da vida a Don Nicola, el diácono en conflicto entre la vocación y la pasión. Junto a él trabaja Nicole Damiani, quien interpreta a Lucía, aportando luminosidad, fragilidad y una fuerza que nace cuando decide dejarse sentir.

Completan el reparto Alice Angelica, Stefania Sandrelli y Nino Frassica, entre otros nombres del cine italiano que ofrecen solidez al entorno de la villa siciliana y al retrato de ese verano que guarda más de lo que dice.

El equipo de producción destaca por su ambientación auténtica: rodaje entre agosto y octubre de 2022 en Ragusa, Sicilia, escenarios que ofrecen calor, mar, alpacas y una atmósfera tan turística como íntima. La dirección de Matteo Pilati combina imágenes de verano con el pulso de lo prohibido.

¿Por qué vale verla?

Porque El verano más caliente no es el típico romance veraniego: aborda la tensión entre la vocación, el deseo y lo que creemos nuestro deber.

El escenario paradisíaco sirve de espejo para la agitación interna de sus personajes: Lucía atrapada entre lo que fue y lo que puede ser, Don Nicola entre lo que prometió y lo que siente.

Y además, Prime Video la ofrece como una joya oculta en el catálogo: poco difundida, con mejores condiciones para sorprender.