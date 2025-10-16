La espera terminó para los que se quedaron afuera del cine: F1, la película, el último gran éxito de Brad Pitt, ya tiene fecha confirmada para su desembarco en streaming. El film dirigido por Joseph Kosinski y producido por el legendario Jerry Bruckheimer estará disponible en Apple TV+ a partir del viernes 12 de diciembre.
La noticia generó furor entre los fanáticos del automovilismo y el cine, después de que la película arrasó en la taquilla y se metió entre las más vistas del año. Filmada durante los Grandes Premios de la Fórmula 1 entre 2023 y 2024, la producción se metió en el podio de las más taquilleras de 2025 y superó incluso a los tanques de superhéroes.
La trama sigue a Sonny Hayes (Brad Pitt), un piloto veterano que, casi treinta años después de rozar la gloria, recibe la propuesta de un viejo amigo para volver a las pistas y competir en su equipo. Allí, Hayes se encuentra con Joshua Pearce (Damson Idris), un joven lleno de hambre de triunfo, y juntos forman una dupla explosiva en busca de revancha y redención.
BRAD PITT LLEGA CON SU MÁS GRANDE ÉXITO AL STEAMING: DÓNDE Y CUÁNDO SE PODRÁ VER F1 LA PELÍCULA
El largometraje se filmó en los mismos circuitos donde corren escuderías míticas como McLaren, Ferrari y Mercedes, lo que le da un realismo visual pocas veces visto en el cine deportivo. Además, la colaboración de Lewis Hamilton como productor sumó un plus de autenticidad y adrenalina.
Desde su estreno, F1, la película recibió elogios por su espectacularidad, la calidad de sus efectos visuales y la intensidad de las secuencias de carrera. La dirección de Kosinski y la actuación de Brad Pitt fueron señaladas como puntos altos, logrando transmitir la emoción y la velocidad de la Fórmula 1 incluso a quienes no son fanáticos del deporte.
Sin embargo, no todo fue aplausos. Varias críticas coincidieron en que la historia cae en algunos clichés y que la trama resulta predecible, con momentos de ficción que exageran la realidad del automovilismo. También se mencionó la falta de profundidad en los personajes y el exceso de publicidad de marcas, aunque la mayoría coincide en que el film es ideal para disfrutar relajado en el sillón.
La película estará disponible para todos los suscriptores de Apple TV+ desde el viernes 12 de diciembre. Así, quienes no pudieron verla en el cine tendrán la chance de vivir la experiencia en casa, con la posibilidad de pausar, rebobinar y volver a disfrutar de las escenas más impactantes. F1, la película se convirtió en un fenómeno global y ahora busca repetir el éxito en streaming.
