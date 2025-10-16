La espera terminó para los que se quedaron afuera del cine: F1, la película, el último gran éxito de Brad Pitt, ya tiene fecha confirmada para su desembarco en streaming. El film dirigido por Joseph Kosinski y producido por el legendario Jerry Bruckheimer estará disponible en Apple TV+ a partir del viernes 12 de diciembre.

La noticia generó furor entre los fanáticos del automovilismo y el cine, después de que la película arrasó en la taquilla y se metió entre las más vistas del año. Filmada durante los Grandes Premios de la Fórmula 1 entre 2023 y 2024, la producción se metió en el podio de las más taquilleras de 2025 y superó incluso a los tanques de superhéroes.

Brad Pitt en F1 La Película (Foto: gentileza Warner Bros. Discovery)

La trama sigue a Sonny Hayes (Brad Pitt), un piloto veterano que, casi treinta años después de rozar la gloria, recibe la propuesta de un viejo amigo para volver a las pistas y competir en su equipo. Allí, Hayes se encuentra con Joshua Pearce (Damson Idris), un joven lleno de hambre de triunfo, y juntos forman una dupla explosiva en busca de revancha y redención.

BRAD PITT LLEGA CON SU MÁS GRANDE ÉXITO AL STEAMING: DÓNDE Y CUÁNDO SE PODRÁ VER F1 LA PELÍCULA

El largometraje se filmó en los mismos circuitos donde corren escuderías míticas como McLaren, Ferrari y Mercedes, lo que le da un realismo visual pocas veces visto en el cine deportivo. Además, la colaboración de Lewis Hamilton como productor sumó un plus de autenticidad y adrenalina.

Desde su estreno, F1, la película recibió elogios por su espectacularidad, la calidad de sus efectos visuales y la intensidad de las secuencias de carrera. La dirección de Kosinski y la actuación de Brad Pitt fueron señaladas como puntos altos, logrando transmitir la emoción y la velocidad de la Fórmula 1 incluso a quienes no son fanáticos del deporte.

Sin embargo, no todo fue aplausos. Varias críticas coincidieron en que la historia cae en algunos clichés y que la trama resulta predecible, con momentos de ficción que exageran la realidad del automovilismo. También se mencionó la falta de profundidad en los personajes y el exceso de publicidad de marcas, aunque la mayoría coincide en que el film es ideal para disfrutar relajado en el sillón.

Brad Pitt en F1 La Película (Foto: gentileza Warner Bros. Discovery)

La película estará disponible para todos los suscriptores de Apple TV+ desde el viernes 12 de diciembre. Así, quienes no pudieron verla en el cine tendrán la chance de vivir la experiencia en casa, con la posibilidad de pausar, rebobinar y volver a disfrutar de las escenas más impactantes. F1, la película se convirtió en un fenómeno global y ahora busca repetir el éxito en streaming.

