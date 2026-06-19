A solo dos días del cambio de estación, muchos se preguntan cuándo llegará el frío más intenso a la Argentina. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y organismos internacionales de monitoreo climático, el invierno astronómico comenzará oficialmente el sábado 21 de junio de 2026, con el solsticio de invierno en el hemisferio sur.

Sin embargo, el inicio formal de la estación no siempre coincide con las temperaturas más bajas del año.

Cuándo llegará el frío más fuerte

De acuerdo con las tendencias estacionales difundidas por el SMN, gran parte del país atravesará un invierno con temperaturas dentro de los valores normales o ligeramente superiores a lo habitual en varias regiones. Esto no significa que no habrá olas de frío, sino que los períodos más intensos podrían concentrarse entre julio y principios de agosto, que históricamente suelen ser los meses más fríos del año.

Los especialistas explican que las irrupciones de aire polar continúan siendo posibles durante toda la temporada y pueden provocar descensos bruscos de temperatura, heladas y nevadas en distintas zonas del país.

Qué es el solsticio de invierno

El solsticio de invierno marca el momento en que el hemisferio sur recibe la menor cantidad de luz solar del año. Por eso, el 21 de junio será el día más corto y la noche más larga de 2026 en Argentina.

A partir de esa fecha, las horas de luz comenzarán a aumentar progresivamente, aunque las temperaturas suelen seguir descendiendo durante varias semanas debido a la inercia térmica de la atmósfera y los océanos.

Qué esperar para este invierno

Los pronósticos climáticos de mediano plazo indican que el invierno tendrá episodios de frío intenso alternados con períodos más templados, un comportamiento que ya se observó durante los últimos años.

Por eso, aunque el invierno llega oficialmente este sábado, los meteorólogos coinciden en que el frío más riguroso todavía está por venir y probablemente se haga sentir con mayor fuerza durante julio, cuando suelen registrarse las marcas térmicas más bajas en gran parte del territorio argentino.