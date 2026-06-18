La llegada de una intensa masa de aire frío al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvió a encender una de las preguntas que se repite cada invierno: ¿hay chances de que vuelva a nevar en la Ciudad?

Aunque las temperaturas previstas para los próximos días serán muy bajas, los especialistas aseguran que el fenómeno sigue siendo poco probable debido a la ausencia de un factor clave.

LAS TRES CONDICIONES QUE DEBEN COINCIDIR

Para que la nieve llegue a la superficie en Buenos Aires no alcanza con que haga frío. Los meteorólogos explican que deben combinarse simultáneamente tres variables fundamentales.

La primera es la presencia de una masa de aire polar muy fría, capaz de mantenerse estable en distintos niveles de la atmósfera. La segunda condición es la existencia de humedad suficiente, necesaria para la formación de nubes y precipitaciones. Finalmente, la temperatura en superficie debe ubicarse cerca de los 0°C o incluso por debajo de ese valor para que los copos no se derritan antes de tocar el suelo.

Cuando alguno de estos factores falta, las posibilidades de una nevada se reducen drásticamente.

La nevada comenzó en la tarde del 9 de julio y continuó hasta la madrugada del día siguiente. FOTO: NA

EL FRÍO SE INTENSIFICA EN EL AMBA

Según las previsiones meteorológicas, el descenso térmico comenzará a sentirse con fuerza durante la próxima semana. Entre el 18 y el 22 de junio las temperaturas máximas oscilarán entre los 13°C y 14°C, pero luego el panorama cambiará.

Para el 23 de junio se espera una mínima cercana a los 4°C, mientras que las jornadas más frías serían las del 24 y 25 de junio, con registros que podrían descender hasta los 3°C durante las primeras horas del día.

POR QUÉ NO HAY CHANCES DE NIEVE EN EL CORTO PLAZO

A pesar de estas marcas térmicas invernales, el pronóstico presenta una limitación decisiva para quienes sueñan con ver copos blancos en la Ciudad. Durante los días más fríos se prevén cielos parcialmente nublados o despejados y no se esperan precipitaciones.

La falta de humedad y lluvia impide que se genere el proceso necesario para la formación de nieve. Por ese motivo, aunque el ingreso de aire polar será significativo y las temperaturas estarán entre las más bajas del año, los especialistas descartan por ahora la posibilidad de nevadas en Buenos Aires.