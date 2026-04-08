A la hora de planificar el día, evitar la lluvia o anticiparse a una tormenta, elegir una buena aplicación del clima puede marcar la diferencia. En Argentina, donde las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, muchos usuarios se preguntan cuál es la app más precisa.

Si bien existen varias opciones populares, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se posiciona como una de las herramientas más confiables. Se trata de la fuente oficial del país, con datos actualizados, alertas tempranas y pronósticos especialmente adaptados al territorio argentino.

Otra aplicación muy valorada es Windy, ideal para quienes buscan información más detallada. Permite visualizar mapas interactivos y comparar distintos modelos meteorológicos, lo que la vuelve especialmente útil para seguir lluvias, tormentas y vientos en tiempo real.

Cuál es la app del clima más precisa en Argentina: la que recomiendan los expertos (foto creada con IA)

Por su parte, AccuWeather sigue siendo una de las más utilizadas, sobre todo en grandes ciudades. Su función “MinuteCast” permite anticipar lluvias con precisión casi inmediata, algo muy valorado en la rutina diaria.

En tanto, Weather Underground se destaca por apoyarse en estaciones meteorológicas locales, lo que puede ofrecer datos más específicos en determinadas zonas.

En conclusión, no hay una única app perfecta para todos los casos, pero el SMN se mantiene como la opción más confiable a nivel general en Argentina, mientras que otras aplicaciones complementan con funciones más avanzadas o hiperlocales.