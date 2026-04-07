Con el inicio del mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Secretaría de Trabajo confirmaron las nuevas escalas salariales y montos de asignaciones. Tras los últimos ajustes por inflación, así quedan los números finales para el bolsillo de los argentinos.

1. Empleadas Domésticas: Escala salarial de abril 2026

Para este mes se mantienen los valores vigentes con el último ajuste del 1,5% aplicado en marzo. Un dato clave para los empleadores es la suma no remunerativa (bono) que debe liquidarse según la carga horaria.

Categoría 5: Tareas Generales (la más común)

Valor por hora (con retiro): $3.348,37

Valor por hora (sin retiro): $3.599,86

Mensual (con retiro): $410.773,52

Mensual (sin retiro): $455.160,14

Bono extraordinario de abril (según horas semanales):

Menos de 12 horas: $8.000

Entre 12 y 16 horas: $11.500

Más de 16 horas: $20.000

2. Jubilados y Pensionados: Haberes y Bono

La movilidad previsional, ajustada por el IPC (inflación), determinó un incremento del 2,9% para este mes. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben la mínima.

Jubilación Mínima: $380.319,31 (Haber) + $70.000 (Bono) = $450.319,31 total.

Jubilación Máxima: $2.559.188,80.

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $304.255,44 (Haber) + $70.000 (Bono) = $374.255,44 total.

Calendario de cobro (DNI terminados en):

0: 10 de abril

1: 13 de abril

2: 14 de abril (y así sucesivamente hasta el 23 de abril para haberes mínimos).

3. AUH y Asignaciones Familiares (SUAF)

La Asignación Universal por Hijo también recibió el ajuste mensual por movilidad. Es importante recordar que ANSES retiene el 20% mensual, que se cobra al año siguiente tras presentar la Libreta de Salud y Educación.

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 total.

Cobro neto (80%): $109.332,80

Retención (20%): $27.333,20

AUH con Discapacidad: $445.003 bruto.

Asignación por Embarazo (AUE): $136.666.

Ayuda Escolar Anual: $55.672 (pago único por hijo).

Beneficios adicionales para AUH y AUE:

Tarjeta Alimentar: $52.250 (por un hijo), $81.936 (por dos) y $108.062 (por tres o más).

Complemento Leche (Plan 1000 días): $51.547 por hijo.

Resumen de Fechas de Cobro - Abril 2026

Prestación | Inicia | Finaliza

Pensiones No Contributivas | 10 de abril | 15 de abril |

Jubilaciones Mínimas y AUH | 10 de abril | 23 de abril |

Jubilaciones Superiores a la Mínima | 24 de abril | 30 de abril |

Prestación por Desempleo | 22 de abril | 28 de abril |

Fuentes consultadas: Boletín Oficial de la República Argentina, Resoluciones de ANSES y Escalas de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP).