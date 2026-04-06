Un feroz temporal azotó Tucumán y dejó un saldo trágico: al menos tres personas murieron en medio de inundaciones que afectaron principalmente al sur de la provincia.

La dramática situación fue relatada en vivo por el periodista José Iniesta en Arriba Argentinos, quien describió la magnitud del fenómeno climático.

Temporal trágico en Tucumán (captura de eltrece)

Temporal trágico en Tucumán: murieron tres personas y hay conmoción

“Son noticias que uno jamás quiere dar. En poco tiempo cayó muchísima agua: estamos hablando de 270 milímetros, lo que se espera para un mes y medio en la provincia, cayó en apenas dos horas y media”, explicó el cronista de eltrece.

El temporal provocó anegamientos en distintos puntos, incluida la capital tucumana, pero fue la zona sur, especialmente Alto Verde, la que sufrió las peores consecuencias.

En medio del desastre, se produjo una tragedia que conmocionó a la provincia: un nene de 12 años murió tras tocar un poste de electricidad en plena inundación.

A este hecho se suma otra dramática historia. Una pareja joven, que regresaba de un casamiento, tomó un camino equivocado y cruzó un canal desbordado que terminó arrastrando su auto.

“Solo pudieron dar aviso a la familia y 12 horas después fueron encontrados sin vida”, detalló Iniesta. Las víctimas eran padres de un bebé de 9 meses y una nena de 9 años. El hecho ocurrió en Tafí Viejo.

CÓMO SIGUE EL CLIMA EN TUCUMÁN TRAS LA INUNDACIÓN

Mientras tanto, la preocupación sigue creciendo ya que el pronóstico no es alentador.

“Todavía hay agua”, advirtió el cronista, en referencia a que la situación continúa siendo crítica y podrían registrarse nuevas complicaciones.