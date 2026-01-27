La Tattoo Expo Buenos Aires 2026 ya tiene fecha confirmada y promete romper todos los récords: del 20 al 22 de marzo, el predio de La Rural se convertirá en el epicentro del arte corporal, la cultura urbana y las expresiones alternativas.

Con horarios extendidos de 12 a 23 horas, la expo más legendaria de América Latina vuelve con todo en su 23ª edición y se prepara para recibir a miles de fanáticos y curiosos.

El evento reunirá a más de 700 tatuadores de todo el mundo, que mostrarán en vivo sus estilos, técnicas y creatividad. La expo será un verdadero espectáculo internacional, donde el tatuaje se celebra como arte, cultura y forma de identidad.

Foto: prensa

Todo lo que trae la Tattoo Expo Buenos Aires 2026

La propuesta va mucho más allá de los tatuajes. Durante tres jornadas, los visitantes podrán recorrer stands de insumos, indumentaria y accesorios, participar de concursos de tatuaje y cosplay, sumergirse en el sector anime japonés o viajar en el tiempo en la feria medieval.

Para quienes buscan adrenalina, habrá rampa de skate y ring de kick boxing, además de un sector de juegos interactivos para todas las edades. Los interesados en aprender más sobre el mundo del tatuaje podrán asistir a seminarios y charlas especializadas con referentes del rubro.

Foto: IA

Música en vivo y artistas invitados

La música será protagonista con shows en vivo de Piti Fernández, ANIMAL, Asspera y Lucho al Ataque, entre otros artistas invitados. Los recitales le pondrán ritmo y energía a una expo que ya es un clásico porteño y que cada año suma nuevas propuestas.

Un evento de referencia internacional

Reconocida por su trayectoria, convocatoria y calidad artística, la Tattoo Expo Buenos Aires se consolidó como el evento más importante del arte corporal en la región.

Cada edición reúne a tatuadores, coleccionistas, curiosos y amantes de la cultura alternativa en un ambiente de celebración y creatividad.

Las entradas ya están a la venta y se pueden conseguir a través de la web oficial de La Rural. Para más información sobre la programación, artistas y actividades, se puede consultar el sitio oficial de la expo.