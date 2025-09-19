Con la llegada de la primavera, Argentina se llena de color, energía y nuevos planes.

El 21 de septiembre marca el inicio de la estación más esperada, y con ella surgen tendencias que marcarán esta temporada. Desde la moda hasta las salidas al aire libre, estas son las cinco claves que dirán presente en la primavera 2025.

1. Moda en colores vibrantes

La tendencia apunta a los tonos alegres y plenos de energía: fucsia, naranja, verde lima y celeste pastel. Los vestidos ligeros, camisas oversize y conjuntos cómodos serán protagonistas de esta primavera.

2. Picnics y encuentros al aire libre

El clásico plan de septiembre vuelve con fuerza: mantas, mate y comida casera en plazas y parques. Buenos Aires, Córdoba y Rosario ya se preparan para recibir multitudes en los espacios verdes.

3. Playlists alegres y festivales

La música también se viste de primavera. Spotify y YouTube marcan un aumento en las búsquedas de playlists con pop, reguetón y cumbia. Además, septiembre y octubre llegan con una fuerte agenda de recitales y festivales al aire libre.

4. Decoración con flores y verde

En el hogar, la primavera invita a renovar con plantas y arreglos florales. Los girasoles, las margaritas y las suculentas serán los favoritos para dar frescura a los ambientes.

5. Bienestar y hábitos saludables

La estación también impulsa nuevas rutinas: caminatas, yoga en plazas y alimentación más fresca, con frutas de estación como frutillas, naranjas y duraznos. El bienestar físico y mental será parte de la agenda 2025.

