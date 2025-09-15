Vuelve una de las semanas más esperadas por los fanáticos de la música en vivo: DF Concert Week.

Del 15 al 19 de septiembre, se abre una oportunidad única para acceder a beneficios exclusivos en los conciertos más importantes del año en Argentina.

Descuentos en entradas, Meet & Greets, Early Access, merchandising exclusivo, acceso a pruebas de sonido (Soundcheck) y muchas más sorpresas serán parte de esta edición especial.

¿Qué es DF Concert Week?

Concert Week es una iniciativa global impulsada por Live Nation para celebrar la música en vivo alrededor del mundo. En Argentina, llega de la mano de DF Entertainment, que presenta esta edición 2025 como una semana llena de oportunidades para los fans más apasionados.

Cada día, durante cinco jornadas, se revelarán beneficios exclusivos para acceder a experiencias únicas con los artistas más destacados del momento. Una propuesta innovadora que transforma el concepto tradicional de “ir a un recital”.

Artistas destacados y shows con beneficios

Durante DF Concert Week, se activarán promociones y experiencias especiales para conciertos de artistas nacionales e internacionales, entre ellos:

Imagine Dragons

Linkin Park

María Becerra

Danny Ocean

Lasso

Lola Índigo

Y además… ¡beneficios sorpresa para shows agotados o de altísima demanda que serán revelados día a día!

¿Cómo acceder a los beneficios?

Todos los beneficios de DF Concert Week se anunciarán exclusivamente a través de Instagram @dfallacces y X @@dfallacces.

Cada día se publicarán las experiencias activas, cómo participar y los pasos para aprovechar cada promoción.

¿Qué tipo de beneficios ofrece DF Concert Week?

Durante esta semana especial, los fans podrán acceder a:

✅ Descuentos exclusivos en tickets seleccionados✅ Meet & Greet con los artistas✅ Early Access al venue antes de la apertura oficial✅ Acceso al Soundcheck (prueba de sonido)✅ Merchandising oficial y edición limitada✅ Experiencias únicas y personalizadas para fans