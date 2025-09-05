Marta Minujín lo hizo de nuevo. La artista plástica argentina, famosa por sus obras monumentales y su creatividad sin límites, reveló en una entrevista con Mshow que sueña con construir una Estatua de la Libertad recostada y cubierta de hamburguesas en la próxima Bienal de Venecia.

La creadora del Obelisco de pan dulce y del lobo marino de alfajores no para de sorprender con sus ideas. “Hasta ahora no pude hacer la libertad, la estatua de libertad acostada recubierta de hamburguesas. Pero creo que el año que viene lo voy a hacer en la Bienal de Venecia”, contó Minujín, entusiasmada con su nuevo desafío.

Una artista que transforma lo cotidiano en arte monumental

Minujín es reconocida por transformar objetos de la vida diaria en instalaciones gigantes y efímeras.

Ya lo hizo en 1983 con el Obelisco de pan dulce, y más tarde con el lobo marino de alfajores que se volvió un clásico en Mar del Plata.

Juan y Marta Minujín (Foto: Movilpress)

Marta Minujín, a puro color. (Foto: Instagram/@voguemexico).





Marta Minujín, icónica artista argentina. (Foto: Instagram/@voguemexico).

El sueño de la Estatua de la Libertad de hamburguesas

La idea de Minujín es tan descomunal como original: una Estatua de la Libertad recostada, completamente recubierta de hamburguesas. El proyecto, que todavía no pudo concretar, promete ser uno de los grandes atractivos de la Bienal de Venecia si logra materializarlo en 2025.

La artista ya dejó su huella en el arte mundial con obras que mezclan lo lúdico, lo popular y lo monumental. Ahora, busca impactar en Venecia con una escultura que une dos íconos: la Estatua de la Libertad y la hamburguesa, símbolo global de la cultura pop.