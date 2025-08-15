Agosto es el mes de la Pachamama y, en distintas regiones de Argentina y Sudamérica, se realizan rituales y ceremonias para honrar a la Madre Tierra.

Aunque muchas tradiciones se viven en comunidades originarias, también es posible hacer un homenaje en casa para agradecer, pedir y renovar energías.

A continuación, te contamos qué rituales podés hacer en casa y qué significado tienen, para conectar con esta tradición ancestral.

1. Ofrenda de alimentos y bebidas

¿En qué consiste?

Se prepara una mesa o altar con alimentos como maíz, frutas, pan casero, hierbas, semillas, y bebidas como vino o chicha. La idea es “dar de comer y beber” a la Tierra, reconociendo su generosidad.

¿Para qué sirve?

Este ritual simboliza el agradecimiento por lo recibido y la petición de abundancia para el próximo ciclo.

2. Sahumado con hierbas

¿En qué consiste?

Encendé un carbón vegetal y colocale hierbas como palo santo, romero, ruda, lavanda o copal. Recorre tu casa con el humo, de adentro hacia afuera.

¿Para qué sirve?

El sahumado se usa para limpiar energías negativas, atraer buenas vibras y armonizar el espacio.

3. Enterrar deseos o intenciones

¿En qué consiste?

Escribí en un papel tus agradecimientos y tus pedidos para el próximo año. Enterralo en una maceta o en el jardín, junto con una semilla o planta.

¿Para qué sirve?

El acto de enterrar conecta con la idea de que la Tierra recibe y transforma, ayudando a materializar deseos.

Nuestros pueblos originarios practican este ritual ancestral que llegó a nosotros. (Foto: Adobe Stock)

4. Agua de la gratitud

¿En qué consiste?

Colocá en un recipiente agua fresca con pétalos de flores. Dejala al sol durante unas horas y luego rociá tu casa o tus manos.

¿Para qué sirve?

Se utiliza para purificar, bendecir y sellar la energía positiva en el hogar.

5. Ceremonia con música y palabras

¿En qué consiste?

Prendé una vela blanca o amarilla, poné música de tambores o sonidos de la naturaleza y, en voz alta, expresá gratitud y pedidos.

¿Para qué sirve?

Ayuda a elevar la vibración y a reforzar la conexión espiritual con la Pachamama.

Consejos para hacer tu ritual en casa

Elegí un momento tranquilo, preferentemente en la mañana o al atardecer.

Desconectá el celular para concentrarte en la ceremonia.

Si podés, usá elementos naturales (madera, barro, lana).

Recordá siempre agradecer antes de pedir.

En síntesis, los rituales a la Pachamama no solo honran una tradición milenaria, sino que invitan a pausar la rutina, agradecer y reconectarnos con lo esencial: el vínculo con la naturaleza y con nosotros mismos.