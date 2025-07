Durante la manifestación de los profesionales de salud del Hospital Garrahan, Mercedes Ninci fue víctima de la inseguridad. La periodista trabajaba en la cobertura y le robaron la cartera.

La movilera de Radio Mitre y de medios televisivos como Canal 13 publicó un video para mostrar los daños que ocasionaron los malhechores.

Ella se encontraba en las inmediaciones del Hospital de Pediatría SAMIC Prof. Dr. Juan P. Garrahan y, al volver al auto que utiliza el medio de comunicación para el que trabaja, se encontró con la mala noticia.

LE ROBARON A MERCEDES NINCI

“Estaba cubriendo la nota del Garrahan. Ahí está el hospital. Y acá en la esquina dejamos el móvil. Me robaron todo. Todo, todo. Nos abrieron el móvil, no sabemos cómo, y nos robaron todo. A mí la cartera con todo, todas las tarjetas, todo. Tengo que arrancar...”.

En la misma grabación, Ninci comentó que la situación irrumpió con sus futuros planes. “Nos íbamos este fin de semana. Es la última semana de vacaciones de julio y nos han robado. No tengo DNI, no tengo tarjeta, no tengo absolutamente nada. No puedo manejar. Increíble. No hay seguridad de nada en esta ciudad. Nada. Donde vas, te roban”, agregó.

Mercedes Ninci en los Martín Fierro de Radio 2024 (Foto: Carlos Ventura/Nahuel Ventura)

Por su parte, acompañó el video con el siguiente descargo: “Mientras hacía la nota en el Hospital Garrahan, me robaron todo del móvil de la radio. Me sacaron tarjetas, DNI, en fin todo lo que teníamos en el baúl del coche. Nos rompieron la cerradura. Combate de los Pozos esquina 15 de Noviembre. ¡¡¡Harta!!! ¡¡¡¡Hasta la SUBE me robaron, recién cargada!!!!”.