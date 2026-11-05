La limpieza de los pisos es una de las tareas domésticas que más se repiten durante la semana. El polvo, la humedad, los restos de comida y la suciedad que ingresa desde la calle pueden acumularse rápidamente, incluso después de una limpieza profunda.

Sin embargo, los expertos en el cuidado del hogar aseguran que incorporar pequeños hábitos cotidianos puede marcar una gran diferencia. Desde elegir los productos adecuados hasta modificar algunas costumbres al recibir visitas, existen distintas maneras de mantener las superficies limpias por más tiempo.

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Una de las recomendaciones más llamativas consiste en pedirles a los invitados que se quiten los zapatos antes de entrar a casa. Aunque puede resultar incómodo, los especialistas destacan que esta medida reduce considerablemente la cantidad de suciedad que llega del exterior.

Por qué los expertos recomiendan quitarse los zapatos antes de entrar a casa

La especialista en limpieza Rosa Picosa sostiene que dejar el calzado en la entrada es una de las estrategias más efectivas para proteger los pisos, independientemente del material con el que estén fabricados.

Según explica, esta costumbre “reduce drásticamente la suciedad acumulada”, lo que permite disminuir la frecuencia de las limpiezas profundas tanto en superficies de madera como en alfombras.

5 consejos para mantener los pisos limpios. Foto: Freepik

Los zapatos transportan polvo, arena, humedad y otras partículas que se distribuyen por las habitaciones al caminar. Con el tiempo, estos residuos pueden generar manchas y contribuir al desgaste de determinados materiales.

Por eso, establecer un espacio cerca de la puerta para dejar el calzado puede convertirse en una solución práctica. Además, permite reducir la cantidad de suciedad que debe retirarse durante las tareas habituales de limpieza.

Los otros 5 consejos de los especialistas para mantener los pisos limpios durante más tiempo

Además de evitar el ingreso de suciedad desde la calle, los expertos recomiendan prestar atención a los productos utilizados, la frecuencia de limpieza y las características de cada superficie.

1. Utilizar productos adecuados para cada tipo de piso

No todos los materiales requieren el mismo tratamiento. El especialista estadounidense Scott Schrader advierte que los limpiadores demasiado agresivos pueden deteriorar los acabados y las tablas de madera.

En el caso de las alfombras, recomienda elegir productos con pH equilibrado que no dejen residuos, ya que los restos de limpiador pueden favorecer una nueva acumulación de suciedad.

2. Limpiar inmediatamente las manchas y los derrames

Actuar rápidamente evita que los líquidos penetren en los materiales y produzcan manchas difíciles de eliminar.

Schrader aconseja absorber los derrames sobre alfombras con papel de cocina, sin frotar. Para los pisos de madera, recomienda utilizar un paño ligeramente húmedo y secar inmediatamente la superficie.

3. Establecer una rutina semanal de limpieza

Esperar hasta que la suciedad sea visible puede aumentar el trabajo necesario para recuperar el aspecto de los pisos.

5 consejos para mantener los pisos limpios. Foto: Freepik

Los especialistas sugieren dedicar unos 10 minutos diarios a retirar polvo, pelos de mascotas y pequeños residuos. Complementar este hábito con una rutina semanal ayuda a evitar acumulaciones y reduce la necesidad de limpiezas intensivas.

4. Evitar las mopas de vapor en superficies delicadas

Aunque estos dispositivos pueden resultar prácticos, no son adecuados para todos los materiales.

Miguel Harris, especialista en revestimientos y copropietario de Floor Coverings International, advierte que el calor y la humedad excesivos pueden provocar deformaciones y deterioro en los pisos de madera maciza.

Como alternativa, recomienda utilizar una mopa de microfibra y un limpiador de pH neutro, siempre que sea compatible con el tipo de superficie.

5. Colocar felpudos en las entradas

Los felpudos funcionan como una primera barrera contra la suciedad exterior.

Rosa Picosa destaca que son aliados importantes para evitar que el polvo, la arena, las hojas y la humedad lleguen al interior de la vivienda.