A sus 57 años, Javier Bardem sigue siendo uno de los actores más reconocidos del cine internacional y también un ejemplo de cómo los hábitos cotidianos pueden influir en el bienestar. Lejos de las dietas de moda, el ganador del Oscar apuesta por una alimentación basada en productos frescos y típicos de la cocina mediterránea.

Aunque aclaró que no es vegano, sí reconoció que en los últimos años disminuyó notablemente el consumo de carne y aumentó la presencia de frutas, verduras, pescados y alimentos poco procesados. Pero hay un ingrediente que consume todos los días y al que le atribuye un lugar privilegiado dentro de su alimentación: el aceite de oliva virgen extra.

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Para Bardem, este producto representa mucho más que un simple condimento. Lo considera una de las grandes riquezas gastronómicas de España y un alimento que forma parte de su rutina diaria.

El alimento que Javier Bardem consume todos los días

Durante distintas entrevistas, el actor habló de su admiración por el aceite de oliva virgen extra y fue contundente al describirlo: “Para mí, el aceite de oliva virgen extra es el caviar español”.

Aceite de oliva, el alimento preferido de Javier Bardem. Foto: Freepik

En la misma línea, explicó el lugar que ocupa en su cocina: “El aceite de oliva es fundamental en la cocina. De hecho, muchos alimentos bañados en aceite saben todavía mejor. Como el pan, el jamón o incluso el queso”.

Además, destacó el reconocimiento que este producto tiene fuera de España: “Es un alimento muy apreciado en Estados Unidos y en todo el mundo”.

Su elección no es casual. El aceite de oliva virgen extra es uno de los pilares de la dieta mediterránea, considerada por numerosos estudios científicos como uno de los patrones alimentarios más saludables del planeta por su asociación con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y un mejor envejecimiento.

Su plato favorito también lleva aceite de oliva

Bardem admite que no es un gran cocinero, pero disfruta preparar recetas sencillas con ingredientes tradicionales. Entre sus comidas preferidas aparece un clásico español.

El huevo frito, un alimento presente en la dieta de Javier Bardem. Foto: Adobe Stock

“Me encanta un huevo frito con patatas y jamón, su sabor es delicioso siempre”, confesó al hablar de uno de sus platos favoritos.

El actor también reivindicó la calidad de la gastronomía española y el valor de los alimentos frescos. Según explicó, prefiere una cocina basada en productos naturales antes que preparaciones muy elaboradas.

En ese sentido, sostuvo: “En España comemos mucha comida real, tipo verduras, pescados, carnes, todo muy de la tierra. Y en otros países veo que tienden a realizar mezclas que a mí no me gustan demasiado”.

¿Qué beneficios tiene el aceite de oliva virgen extra?

El aceite de oliva virgen extra es rico en grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, y aporta compuestos antioxidantes como los polifenoles y la vitamina E. Diversas investigaciones lo vinculan con beneficios para la salud cardiovascular y metabólica cuando forma parte de una alimentación equilibrada.

Entre sus principales beneficios se destacan:

Ayuda a mantener niveles saludables de colesterol al favorecer el colesterol HDL (“bueno”).

Contribuye al cuidado del sistema cardiovascular y puede colaborar con el control de la presión arterial.

Aporta antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo.

Tiene efecto antiinflamatorio gracias a sus compuestos fenólicos.

Favorece el control de la glucosa dentro de un patrón alimentario saludable.

Es una fuente de energía de calidad para músculos y tejidos.

Aceite de oliva virgen extra. Foto: Ilustrativa/Adobe Stock

Los especialistas recuerdan que, pese a sus propiedades, se trata de un alimento calórico. Por eso, el beneficio aparece cuando se consume con moderación y como reemplazo de otras grasas menos saludables, dentro de una dieta variada y acompañada de actividad física regular.