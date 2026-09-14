En los últimos meses, se popularizó un truco casero que promete mejorar la señal de WiFi en casa: poner una moneda sobre el router o módem. La idea circuló fuerte en redes sociales y foros, con usuarios que aseguran que el metal ayuda a potenciar la conexión y evitar cortes o lentitud.

El argumento detrás de esta práctica sostiene que la moneda, al ser metálica, podría redirigir las ondas del WiFi y hacer que lleguen con más fuerza a ciertos ambientes del hogar. Según quienes la recomiendan, basta con apoyar una moneda sobre el equipo para notar una mejora en la cobertura.

Sin embargo, los especialistas en tecnología y telecomunicaciones advierten que no hay evidencia técnica que respalde este método. De hecho, explican que colocar objetos metálicos sobre el router puede generar el efecto contrario: interferencias, bloqueos de señal y hasta problemas de ventilación en el dispositivo.

Por qué los objetos metálicos pueden empeorar la señal del WiFi

Expertos en conectividad coinciden en que los metales tienden a bloquear o desviar las ondas electromagnéticas que transmiten la señal de internet. Por eso, lejos de mejorar la cobertura, una moneda sobre el router puede provocar que la conexión sea más inestable o lenta.

Además, cubrir parcialmente el módem con cualquier objeto —especialmente metálico— puede dificultar la ventilación y aumentar el riesgo de fallas por sobrecalentamiento a largo plazo.

Por estos motivos, los profesionales desaconsejan recurrir a trucos caseros como este y recomiendan enfocarse en soluciones probadas para optimizar el WiFi en casa.

Qué hacer para mejorar la potencia del WiFi en el hogar

La calidad de la señal de internet depende de varios factores: la ubicación del router, la presencia de objetos que bloquean la señal y la interferencia de otros dispositivos electrónicos.

Entre los consejos más efectivos para mejorar la conexión, los especialistas sugieren:

Evitar interferencias: mantener el router alejado de objetos metálicos, paredes gruesas y muebles grandes.

Ubicación estratégica: colocar el equipo en un punto central y elevado de la casa para distribuir mejor la señal.

Distancia de electrodomésticos: alejar el router de aparatos que puedan generar interferencias.

Reiniciar el equipo: desconectar y volver a conectar el router periódicamente ayuda a mantener su rendimiento.

Actualizar el dispositivo: los modelos más nuevos ofrecen mayor alcance y estabilidad.

Sumar repetidores: en casas grandes o con muchas habitaciones, los amplificadores de señal pueden extender la cobertura.

Dónde no conviene ubicar el router y cómo optimizar la red

Los especialistas remarcan que hay lugares en el hogar donde no conviene instalar el router: cerca de objetos metálicos grandes, en la cocina o junto a ventanas, ya que pueden afectar la señal o exponerla a interferencias externas.