Ni bicarbonato ni vinagre: el truco que recomiendan expertos en limpieza para sacar manchas amarillentas de la ropa

Las manchas amarillentas son uno de los problemas más comunes en la ropa blanca. El paso del tiempo, el sudor, los restos de desodorante o un lavado inadecuado pueden hacer que camisetas, camisas y sábanas pierdan su color original y adquieran un tono opaco difícil de eliminar.

Aunque muchas personas recurren al bicarbonato de sodio o al vinagre blanco como remedios caseros, especialistas en limpieza destacan que existe una opción igual o incluso más efectiva para devolverles el blanco a las prendas: el agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno.

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Utilizada en la concentración doméstica del 3%, este producto actúa como un agente oxidante capaz de eliminar manchas y devolver luminosidad a los tejidos sin el nivel de agresividad del cloro tradicional. Además, ayuda a desinfectar las fibras y a combatir algunos olores persistentes.

Cómo usar agua oxigenada para eliminar las manchas

Antes de aplicar cualquier producto sobre una prenda, los expertos aconsejan leer la etiqueta de lavado y realizar una prueba en una zona poco visible. De esa manera se verifica que el tejido no se altere ni cambie de color.

El truco que recomiendan los especialistas para sacar manchas de la ropa. Foto: IA

Si la tela resiste correctamente, el procedimiento es sencillo. Solo hay que colocar una pequeña cantidad de agua oxigenada directamente sobre la mancha amarillenta y dejar actuar entre 10 y 15 minutos. Durante ese tiempo el producto comienza a descomponer los residuos orgánicos que provocan la coloración.

Luego se recomienda enjuagar con abundante agua fría y lavar la prenda con el detergente habitual siguiendo las indicaciones del fabricante. En muchos casos, especialmente cuando las manchas son recientes, una sola aplicación alcanza para notar una mejora significativa.

Cuando las marcas llevan mucho tiempo impregnadas, puede ser necesario repetir el proceso antes del lavado. También resulta útil dejar la prenda secar al sol, ya que la luz solar contribuye naturalmente al efecto blanqueador sobre los tejidos blancos.

Otra alternativa consiste en incorporar media taza de agua oxigenada directamente al ciclo de lavado junto con el detergente. Este método ayuda a recuperar el brillo general de la ropa blanca y a prevenir el amarilleo provocado por el uso frecuente.

Qué manchas puede quitar y cuáles son las precauciones

El agua oxigenada suele ofrecer buenos resultados sobre manchas producidas por sudor, sangre, café, vino, frutas, moho y algunos restos de maquillaje, especialmente cuando se actúa antes de que se fijen por completo en las fibras.

El truco que recomiendan los especialistas para sacar manchas de la ropa. Foto: IA

Sin embargo, no todas las telas reaccionan igual. Materiales delicados como la seda, la lana o determinadas prendas teñidas pueden deteriorarse o perder intensidad, por lo que conviene consultar las recomendaciones del fabricante antes de utilizar este producto.

Uno de los errores más frecuentes es mezclar agua oxigenada con otros limpiadores caseros. Los especialistas desaconsejan combinarla con vinagre, ya que esa mezcla puede formar ácido peracético, una sustancia irritante para la piel, los ojos y las vías respiratorias. Tampoco debe mezclarse con lavandina u otros productos químicos.

Para conservar su eficacia, el agua oxigenada debe guardarse en su envase original, protegido de la luz y del calor. Con un uso adecuado y respetando estas precauciones, se transforma en un aliado práctico para mantener la ropa blanca limpia, brillante y libre de las manchas amarillentas que suelen aparecer con el paso del tiempo.