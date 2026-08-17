La canela y el clavo de olor son dos ingredientes habituales en la cocina, especialmente para preparar infusiones, postres y diferentes recetas. Sin embargo, también pueden tener otros usos dentro del hogar que explican por qué muchas personas los incorporan a sus rutinas de limpieza y mantenimiento.

Una de las aplicaciones consiste en mezclar canela y clavo de olor y colocarlos en determinados lugares de una habitación, como cajones, armarios o sectores donde suelen aparecer insectos. Sandra Lozano, experta en hogar, recomienda particularmente esta combinación para intentar mantener alejadas a las polillas.

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El motivo está principalmente en los compuestos aromáticos de ambas especias. La canela contiene cinamaldehído entre sus componentes característicos, mientras que el clavo es rico en eugenol. Diferentes investigaciones han estudiado la actividad repelente de estos compuestos y aceites esenciales frente a distintas especies de insectos.

Para qué sirve mezclar canela y clavo de olor en una habitación

Una forma sencilla de aprovecharlos consiste en colocar canela en rama y algunos clavos de olor dentro de una pequeña bolsa de tela transpirable. Luego puede ubicarse en un cajón, placard o rincón de la habitación.

La utilidad de esta preparación está relacionada con el intenso aroma que desprenden ambas especias. En el caso del clavo, su aceite esencial contiene una elevada proporción de eugenol, un compuesto cuya actividad repelente frente a determinados insectos de productos almacenados ha sido investigada científicamente.

Mezclar canela y clavo de olor en una habitación: qué beneficios trae. Foto: IA

La canela también presenta evidencia experimental interesante. Un estudio sobre repelentes naturales encontró que su aceite esencial produjo un efecto repelente significativo sobre hormigas en ensayos de laboratorio. Los investigadores también observaron resultados positivos cuando el compuesto fue incorporado a materiales utilizados en pruebas de campo.

Esto no significa que colocar especias en una habitación pueda reemplazar un tratamiento profesional ante una infestación. Se trata de un recurso complementario y preventivo, especialmente útil por su facilidad de preparación y porque, además, deja un aroma especiado en el ambiente.

La mezcla puede renovarse periódicamente cuando se advierta que la intensidad del aroma disminuyó. También conviene mantenerla dentro de una bolsa o recipiente adecuado para evitar que el polvo de las especias entre en contacto directo con ropa y otras superficies.

Otros usos de la canela dentro del hogar

La canela puede aprovecharse por separado en distintos sectores de la casa. Sandra Lozano recomienda, por ejemplo, espolvorear pequeñas cantidades cerca de puertas y marcos de ventanas como recurso casero para desalentar el ingreso de hormigas.

En este punto existe respaldo experimental para el potencial repelente del aceite esencial de canela. Una investigación encontró que, ante una fuente con este aceite y otra sin él, una proporción significativamente mayor de las hormigas estudiadas eligió la alternativa sin el repelente.

Otra posibilidad es colocar canela dentro de un pequeño paquete perforado y dejarlo en la despensa, con el objetivo de que libere progresivamente su aroma. Para los alimentos almacenados, de todos modos, la prevención más eficaz sigue siendo conservarlos correctamente cerrados y revisar periódicamente cereales, harinas y legumbres.

Mezclar canela y clavo de olor en una habitación: qué beneficios trae. Foto: IA

También se utiliza canela en el cuidado de las plantas. Sus componentes han sido estudiados por su actividad frente a diferentes microorganismos, incluidos determinados hongos, aunque los resultados obtenidos con aceites esenciales o compuestos concentrados no deben trasladarse automáticamente al uso doméstico de canela en polvo.

Finalmente, tanto la canela como el clavo pueden funcionar simplemente como aromatizantes naturales. Colocados en pequeños recipientes o bolsas transpirables, aportan un perfume cálido y especiado a dormitorios, placares y otros ambientes sin necesidad de utilizar aerosoles.

Por su bajo costo y versatilidad, la mezcla de canela y clavo de olor puede convertirse así en un recurso práctico para perfumar distintos espacios y complementar algunas medidas preventivas frente a insectos, siempre teniendo en cuenta que no sustituye el control profesional cuando existe una plaga instalada.