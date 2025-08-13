El influencer argentino Hijo de la Playa, famoso por su humor ácido y sus observaciones irónicas sobre tendencias y modas, volvió a generar revuelo en redes sociales.

Esta vez, lo hizo al reaccionar a un insólito curso de “suspensión capilar” que promocionaba técnicas supuestamente innovadoras para el cuidado del cabello y el relax.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, el creador interrumpió la grabación para manifestar su sorpresa:

“Pará, pará, pará, cortá, cortá, cortá, es un montón, es un montón. Y sí, los comentarios no iban a tardar en llegar”, dijo antes de comenzar a leer las respuestas de los usuarios.

LAS TREMENDAS REACCIONES DE LOS USUARIOS AL CURSO DE SUSPENSIÓN CAPILAR PROMOCIONADO EN INSTAGRAM

A partir de ahí, las reacciones de sus seguidores no tardaron en desatar carcajadas:

“Mi vieja me lo hacía gratis de chico”

“Hola, estoy desinteresado”

“Me lo pierdo sin falta”

“Un seminario que te vuela la peluca”

“Me hizo recordar a mi mamá cuando le explicaba a mi hermana la trigonometría”

“Método para robarle plata a los palermitanos”

La creatividad de los comentarios continuó con frases como: “¿Cuánto sale? Para saber cuánto me ahorro” y “Después de los fideos en copas se puede operar cualquier cosa”.

El posteo no solo generó miles de interacciones, sino que también abrió el debate sobre este tipo de propuestas excéntricas que circulan en redes y el ingenio de los internautas para reaccionar con humor.