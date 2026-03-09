El fenómeno viral del fútbol argentino, conocido como el Tano Pasman, dio un nuevo paso en su carrera mediática en 2025 con la obra teatral “Un hincha como vos”, una propuesta que mezcla humor, emoción y la pasión que despierta el deporte más popular del país.

La obra propone una mirada divertida y profundamente identificable sobre el ADN del hincha argentino. Más allá de los colores de cada club, el espectáculo explora ese sentimiento que atraviesa generaciones y que convierte al fútbol en un verdadero fenómeno cultural.

Foto: Instagram @hinchacomovos

En escena, Pasman comparte el escenario con Andy Olivera y Bautista Amestoy, bajo la dirección de Ezequiel Tronconi y con texto de Víctor Wolf. El espectáculo construye un recorrido cargado de anécdotas, humor y momentos emotivos que invitan al público a reconocerse en las historias del hincha.

EL TANOS PASMAN, ANDY OLIVERA Y BAUTISTA AMESTOY PROTAGONIZAN “UN HINCHA COMO VOS”

El espectáculo también apuesta a la interacción con el público y a situaciones que reflejan el temperamento del fanático argentino, capaz de pasar de la alegría a la bronca en cuestión de segundos cuando rueda la pelota. Esa montaña rusa de emociones es el corazón de la propuesta teatral.

El Tano Pasman se convirtió en una figura popular luego de que se viralizara un video suyo reaccionando con furia y pasión durante un partido clave de River Plate, un momento que quedó en la memoria de los fanáticos del fútbol y lo transformó en un símbolo del hincha argentino.

“Un hincha como vos” tendrá funciones todos los sábados de marzo en el Teatro Border de Palermo, con una propuesta que busca reunir en la misma platea a fanáticos de todos los equipos, demostrando que, más allá de las camisetas, la pasión por el fútbol es un idioma que todos entienden.

