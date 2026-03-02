El humorista Fabio Alberti vuelve a los escenarios con “La Apocalipsis Existe”, un show completamente nuevo que marca el esperado regreso teatral de Peperino Pomoro, uno de los personajes más icónicos de la televisión nacional.

El espectáculo debutará el 12 de abril y tendrá funciones todos los domingos de abril a las 22 h en Teatro Picadero, ubicado en Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857.

La producción está a cargo de Giuliano Bacchi. Entradas disponibles en boletería y a través de PlateaNet.

Un regreso esperado: Peperino anuncia su propia versión del fin del mundo

Fabio Alberti. Por: Tomas Morrison

En “La Apocalipsis Existe”, Alberti vuelve a encarnar al inconfundible Peperino Pomoro, quien proclama —con solemnidad, ironía y puro delirio— que el fin ya está entre nosotros.

Con su estilo característico, mezcla de frases imposibles, liturgia absurda y humor corrosivo, el espectáculo invita a los “congregoridianos” a sumergirse en una ceremonia teatral donde la risa es protagonista absoluta.

La propuesta combina parodia, crítica social y la desmesura que hizo de Alberti una figura de culto desde los tiempos de Cha Cha Cha.