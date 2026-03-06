El fenómeno de Guerreras Doradas no para de crecer. Tras un 2025 arrollador, con 150 funciones agotadas entre noviembre y diciembre y más de 100.000 espectadores en todo el país, el espectáculo infantil más convocante del momento desembarca en el Movistar Arena para una función especial el sábado 11 de abril.

La venta general ya está disponible a través de movistararena.com.ar, con todos los medios de pago habilitados para que nadie se quede afuera de esta experiencia única.

Foto: prensa Guerreras doradas Por: Andrea Zana

Un show que rompió récords y conquistó a toda la familia

En apenas unos meses, Guerreras Doradas se presentó en 50 ciudades de Argentina, marcando un récord histórico: 5 funciones en un mismo día, algo inédito en el rubro infantil. Además, el espectáculo fue nominado al Premio Estrella de Mar como Mejor Espectáculo Infantil, confirmando su impacto y calidad.

La propuesta combina música en vivo, coreografías llenas de energía y una historia que emociona a grandes y chicos. El mensaje es claro: el verdadero poder está en creer en uno mismo, mostrarse tal cual somos y confiar en los amigos y seres queridos.

Foto: Prensa Guerreras Doradas

Una aventura donde la música es poder

La trama de Guerreras Doradas invita a sumergirse en un mundo donde la oscuridad amenaza con apoderarse de todo, pero tres chicas muy especiales fueron enviadas para protegernos. Estas jóvenes artistas descubren que nacieron para brillar sobre el escenario y también para defender la esperanza y la alegría de todos.

Entre canciones que hacen vibrar, amistades puestas a prueba y enemigos de la luz, las guerreras luchan con el poder de la música y la unión de sus voces. El resultado es un show que emociona, divierte y deja una enseñanza para toda la familia.

Foto: prensa Guerreras doradas

Entradas y detalles para no perderse el show

La cita es el sábado 11 de abril en el Movistar Arena. Las entradas ya están a la venta y se espera una convocatoria masiva, como ocurrió en cada ciudad donde se presentó el espectáculo.

Guerreras Doradas es mucho más que un show: es una experiencia para vivir en familia, repleta de emoción, música y un mensaje que queda grabado en el corazón de chicos y grandes.