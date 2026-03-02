Luego de su exitosa gira europea, La omisión de la familia Coleman regresa a escena en Teatro Timbre 4 para iniciar su temporada número 22. La obra escrita y dirigida por Claudio Tolcachir vuelve desde el viernes 6 de marzo, con funciones todos los viernes a las 22.

Nacida en 2005 en el fondo de un PH del barrio de Boedo, la pieza se convirtió en un fenómeno del teatro independiente. Desde su estreno, realizó más de 2200 funciones, recorrió 24 países, fue subtitulada en ocho idiomas y participó en 54 festivales internacionales, con más de 317 mil espectadores.

La omisión de la familia Coleman (Foto: prensa/ Giampaolo Samà )

Sobre este recorrido, Tolcachir expresó: “La omisión de la familia Coleman es mucho más de lo que hubiéramos podido imaginar en cuanto a resultados. La cantidad de viajes, la posibilidad de vivir de nuestra vocación (…) es una alegría que nunca se nos naturaliza y nos sigue sorprendiendo”.

LA OMISIÓN DE LA FAMILIA COLEMAN INICIA SU TEMPORADA 22 EN BUENOS AIRES

“Pero lo que más me enorgullece es haber podido, como equipo, compartir esta convivencia con alegría. Deseamos que mucha gente conozca nuestro trabajo. Lo que nunca termina es nuestro deseo de seguir juntos”., señaló.

La obra retrata a una familia al borde de la disolución, atrapada en una convivencia marcada por el absurdo, lo cotidiano y lo patético. En ese clima, lo violento se naturaliza y los conflictos se vuelven parte del paisaje.

La omisión de la familia Coleman (Foto: prensa/ Giampaolo Samà )

El elenco está integrado por Cristina Maresca, Miriam Odorico, Inda Lavalle, Fernando Sala, Natalia Villar, Tamara Kiper, Juan Zuluaga Bolivar, Gonzalo Ruiz y Jorge Castaño. Las entradas se consiguen en Alternativa Teatral y en timbre4.com.

