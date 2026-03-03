La producción de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show presentó sus primeras imágenes oficiales y confirmó nuevas incorporaciones al elenco. Además de la presencia de Agustín ‘Rada’ Aristarán en el rol de Willy Wonka, el shooting reveló la suma de dos figuras destacadas: Mery del Cerro y Sebastián Almada, quienes interpretarán a la mamá y al abuelo de Charlie respectivamente.

Ambos formaron parte de la sesión fotográfica y quedaron oficialmente presentados como integrantes del elenco 2026, generando aún más expectativa de cara al estreno.

De los productores detrás de grandes éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock —que reunieron a más de medio millón de espectadores— llega ahora a la Argentina un nuevo fenómeno teatral de escala internacional. Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show se estrenará en el invierno 2026 en el Teatro Gran Rex y ya comenzó a activar toda su maquinaria de producción.

Las primeras imágenes de “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show"

Reparto de “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show"

Además de Agustín “Rada” Aristarán en el rol protagónico de Wonka, el elenco de padres de Charlie y la Fábrica de Chocolate se completa con Mery del Cerro como la Sra. Bucket, mamá de Charlie; Sebastián Almada como el abuelo de Charlie; Dolores Ocampo en el papel de la Sra. Teavee, mamá de Mike; Denis Cotton como la Sra. Gloop, mamá de Augustus; Sebastián Holz como el Sr. Salt, papá de Veruca; y Marcelo Albamonte como el Sr. Beauregarde, papá de Violet

Un fenómeno internacional que llega a la Argentina

El musical está basado en la icónica novela de Roald Dahl y en la recordada película protagonizada por Johnny Depp. Tras su estreno en el West End en 2013, bajo la dirección de Sam Mendes, la obra desembarcó en Broadway y realizó una exitosa gira por Estados Unidos.

La versión argentina promete convertirse en el gran acontecimiento teatral de 2026 y ya inició la búsqueda del elenco infantil que formará parte del espectáculo.

Sobre “Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show"

Esta producción de gran escala combina música, danza, actuaciones en vivo y una puesta escénica de enorme espectacularidad. Llega con el sello de Ozono Producciones, MP Producciones y Los Rottemberg, y cuenta con la licencia oficial de Music Theatre International (MTI).

La historia invita al público a sumergirse en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka y acompañar a Charlie Bucket y a los ganadores de los billetes dorados en una aventura mágica, llena de emociones, música y fantasía.