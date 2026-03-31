Tras el exitoso lanzamiento de su nuevo álbum “Taracá”, Jorge Drexler se prepara para iniciar su esperada gira en Argentina, que tendrá a nuestro país como punto de partida de este nuevo recorrido internacional.

El tour llegará con dos fechas clave en el Movistar Arena: el 17 de abril (agotado) y el 18 de abril (últimas entradas disponibles), confirmando el gran presente del artista y su fuerte conexión con el público argentino.

“Taracá”, el nuevo capítulo de Jorge Drexler

Editado en marzo de 2026, “Taracá” marca una nueva etapa artística en la carrera de Drexler, donde profundiza en sus raíces y expande su universo creativo. El álbum tiene al candombe como eje central y reafirma su sello distintivo: una fusión entre sensibilidad poética, exploración sonora e innovación musical.

Este nuevo trabajo fue recibido con entusiasmo tanto por la crítica como por el público, consolidando una vez más al artista como una de las figuras más influyentes de la música iberoamericana.

Gira por Argentina: fechas y ciudades

El recorrido comenzará el 10 de abril en Mendoza, y continuará por distintas ciudades del país, ampliando el alcance de la gira:

10 de abril — Arena Maipú, Mendoza — Últimas entradas

12 de abril — Quality Arena, Córdoba — Últimas entradas

14 de abril — Bioceres Arena, Rosario — Últimas entradas

17 de abril — Movistar Arena Buenos Aires — Agotado

18 de abril — Movistar Arena Buenos Aires — Últimas entradas

21 de abril — Radio City, Mar del Plata — Últimas entradas

Con localidades prácticamente agotadas en varias plazas, Argentina se posiciona como uno de los territorios más importantes de esta nueva etapa del músico uruguayo.

Un show renovado con clásicos y nuevas canciones

Con más de tres décadas de trayectoria, Jorge Drexler presentará un espectáculo completamente renovado, acompañado por siete músicos en escena. El repertorio combinará las canciones de “Taracá” con los grandes clásicos de su carrera, en una propuesta que promete un viaje emocional y sonoro.

El universo del disco propone un cruce de territorios culturales donde tradición y contemporaneidad dialogan constantemente, con el candombe como hilo conductor de una experiencia artística única.