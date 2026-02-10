Eze Ramírez arrancó el 2026 con un hito clave en su carrera: debutó en Club Space Miami, uno de los nightclubs más influyentes del mundo, y confirmó su proyección internacional dentro de la música electrónica. El DJ y productor argentino viene construyendo un camino ascendente, marcado por la constancia, el crecimiento artístico y una identidad sonora cada vez más reconocible.

Con su estilo Melodic Techno como sello personal, Eze Ramírez se presentó en una cabina que históricamente marcó el pulso del clubbing global. Allí desplegó un set sólido y emocional, reafirmando no solo su gran momento profesional, sino también el impacto que la escena electrónica argentina viene generando en los principales circuitos internacionales.

Eze Ramírez (Foto: Prensa Eze Ramírez)

El artista forma parte de una nueva generación que exporta talento y posiciona al país en festivales y clubes de primer nivel. Una escena que, cada vez con más fuerza, proyecta una imagen positiva de la música nacional, con DJs y productores que compiten de igual a igual en el exterior.

EZE RAMÍREZ DEBUTÓ EN CLUB SPACE MIAMI Y CONSOLIDA SU CARRERA INTERNACIONAL

Las producciones de Eze Ramírez ya integran el recorrido musical de eventos icónicos como Tomorrowland, Ultra Music Festival, Creamfields y Awakenings. Además, sus lanzamientos en sellos como Siamese, Simulate y Radikon suenan con regularidad en las pistas más exigentes del panorama electrónico mundial.

Este presente exitoso se sostiene en una búsqueda artística constante, donde la sensibilidad melódica convive con la potencia rítmica. Su propuesta conecta con públicos diversos y consolida un perfil propio dentro del competitivo universo del melodic techno.

Entre los próximos desafíos, el DJ se prepara para uno de los momentos más esperados: su presentación en Ultra Buenos Aires 2026, en el Parque de la Ciudad. Allí compartirá cabina con figuras internacionales y reafirmará su lugar como uno de los referentes argentinos más importantes del género.

