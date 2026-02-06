El Kanka volvió a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de “La Calma”, su séptimo trabajo de estudio, donde reafirma su sello: canciones que convierten lo cotidiano en poesía, con humor, ironía y una mezcla de sonidos que viajan del folclore latinoamericano a la raíz española.

El disco, que salió este 6 de febrero de 2026, incluye diez temas inéditos y ya está disponible en todas las plataformas digitales, además de en formato físico (CD y vinilo) a través de su tienda online y en los shows de la gira.

Foto: prensa

Un recorrido por las canciones de “La Calma”

El Kanka se animó a desgranar cada una de las canciones de este nuevo álbum. El tema que da nombre al disco, “La Calma”, es una invitación a buscar ese estado tan necesario en tiempos de vértigo. “La apuesta” se presenta como una rumba con aires brasileños que defiende el amor costumbrista, mientras que “Los compadres” es una oda a la amistad y al paso de los años.

En “Pensando en ti”, el malagueño mezcla bolero, ska y una intro al estilo Beatles para hablar de la distancia y el amor. “Ansiedad” aborda uno de los males más recurrentes de la época, pero deja abierta una ventana a la paz. “Limpieza general” es otra declaración de amor doméstico, y “He dicho que no” explora la dificultad de poner límites, con un potente riff inspirado en la música tradicional irlandesa.

“Pasitos benditos” cuenta una historia real de amor con su pareja, mientras que “Las ganas” tiene aires de Carlos Cano y, según el propio Kanka, es “antidepresiva”. El cierre llega con “Le pasa solo al resto”, una canción pegadiza con coros tipo góspel que habla de la muerte desde una perspectiva distinta.

Una gira que no para de crecer y un recuerdo inolvidable en Buenos Aires

La presentación de “La Calma” tendrá una gira a la altura: arrancará el 6 de marzo de 2026 en Sevilla y recorrerá España con paradas en Palma, Barcelona, Girona, Santander, Alicante, Granada, Valladolid, Las Palmas, Zaragoza, Vitoria-Gasteiz, Málaga (con seis fechas seguidas en el Teatro Cervantes), Conil de la Frontera, Gijón, Pamplona, Bilbao, Logroño y Cáceres.

El gran cierre será el 26 de noviembre de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, el recinto más grande que enfrentó hasta ahora el artista.

En octubre de 2025, El Kanka agotó entradas en el Teatro Ópera de Buenos Aires, dejando claro el cariño del público argentino y la conexión que logró con sus letras y su música.

El Kanka, un artista que transforma lo cotidiano en canción

Lo que distingue a El Kanka es su capacidad para escribir sobre lo simple y convertirlo en arte. Sus letras, cargadas de humor, ironía y poesía, se fusionan con una paleta musical que va del folclore latinoamericano a la raíz española, pasando por guiños a la música irlandesa y el góspel.

El disco puede escucharse en todas las plataformas digitales y conseguirse en formato físico en www.elkanka.com, donde también están disponibles las entradas para toda la gira.

Tracklist de “La Calma”