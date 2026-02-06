Leo Rizzi decidió dejarlo todo en su nuevo sencillo, “Puro”. Con este tema, el artista hispano-uruguayo abre una etapa completamente distinta en su carrera y se anima a mostrar su costado más honesto y sensible.

La canción, disponible en todas las plataformas digitales, es una confesión directa sobre la entrega total en el amor, donde no quedan barreras ni defensas. Rizzi compuso “Puro” junto a Jesús José Ortega Bermúdez y Juan González Sánchez, y la producción estuvo a cargo del propio cantante junto a RYO.

Foto: prensa Leo Rizzi

Un sonido íntimo y una letra que desarma

Musicalmente, “Puro” se mueve en el terreno del soft rock, con una batería que marca el pulso y guitarras acústicas que envuelven la voz de Leo en una atmósfera íntima. El silencio repentino en el estribillo potencia la sensación de conexión profunda, mientras que el arreglo de cuerdas de Daniel Acebes, “El Cheli”, suma una cuota de vulnerabilidad y emoción que atraviesa toda la canción.

La voz de Rizzi, etérea y magnética, flota sobre el coro y lleva a la audiencia a un estado de pureza y sinceridad pocas veces visto en su repertorio.

Un videoclip que es toda una declaración

El lanzamiento de “Puro” llegó acompañado de un videoclip rodado en Madrid, donde Leo aparece vestido como un caballero medieval en medio de una tormenta de nieve.

A lo largo del video, el artista se va quitando la armadura, en un gesto físico que simboliza el acto de despojarse de las defensas y mostrarse tal cual es.

La dirección estuvo a cargo de Sofía Boriosi (con trabajos previos junto a Little Spain, Alizzz y Amaia), la dirección creativa fue de Ana Roda y la fotografía de Sofía Colodrón (Valeria Castro, Carlos Sares).

Un salto de madurez artística

“Puro” representa un salto en la carrera de Leo Rizzi, superando el universo lírico y emocional que había mostrado en su disco debut, PÁJARO AZÚL. Con este lanzamiento, el cantautor reafirma su madurez compositiva y su capacidad para conectar desde lo más profundo.

El video oficial ya está disponible en YouTube y promete no dejar indiferente a nadie.