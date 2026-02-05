The Platters, uno de los nombres más grandes de la historia de la música popular, desembarcan en la Argentina para revivir sus clásicos y emocionar a varias generaciones.

El grupo, ícono absoluto del doo-wop, el R&B y el rock & roll romántico, recorrerá Uruguay y distintas ciudades del país durante febrero, con un cierre de lujo el sábado 28 de febrero a las 21 hs en el Teatro Ópera, pleno corazón de la calle Corrientes.

Foto: prensa The Platters

Un legado que atraviesa el tiempo

Hablar de The Platters es hablar de canciones que marcaron la vida de millones. Formados en Los Ángeles en los años 50, fueron pioneros en fusionar la potencia vocal afroamericana con melodías sofisticadas y letras cargadas de sentimiento.

Foto: prensa The Platters

Bajo la producción de Buck Ram, alcanzaron la cima con hits que hoy son himnos del romance y la nostalgia, como Only You, The Great Pretender, My Prayer, Twilight Time y Smoke Gets in Your Eyes.

Su impacto fue tan grande que integraron el Rock & Roll Hall of Fame y sus temas siguen sonando en películas, bodas y despedidas, convirtiéndose en banda sonora de momentos inolvidables.

Una formación internacional que mantiene viva la leyenda

El grupo llega al país con una formación internacional liderada por Barry Smith, una de las voces históricas asociadas a la banda y actual guardián de su identidad musical. Sobre el escenario, respetan los arreglos originales y la elegancia que hizo de The Platters una leyenda, conectando a los fans de siempre y a los nuevos con la época dorada del género.

El show promete mucho más que un recital: es un verdadero viaje en el tiempo, con armonías vocales impecables, estética clásica y un repertorio que no distingue edades.

Fechas de la gira y entradas

La gira de The Platters incluye paradas en:

12/2 – Punta del Este, Enjoy

13/2 – Montevideo, Teatro del Notariado

14/2 – Colonia, Centro Cultural AFE

15/2 – Rosario, Teatro Broadway

19/2 – San Luis, Teatro Hugo del Carril

20/2 – San Juan, Teatro Sarmiento

21/2 – Mendoza, Teatro Plaza

23/2 – Miramar, Teatro Astral

24/2 – Necochea, Teatro Toledo

25/2 – Mar del Plata, Teatro Radio City

28/2 – Ciudad de Buenos Aires, Teatro Ópera

Las entradas para la función en Buenos Aires ya están disponibles a través de ticketek.com.ar/platters.

Una oportunidad única para revivir la magia de un grupo que hizo historia y sigue emocionando con cada nota.