La salsa tiene nombre propio y, en Latinoamérica, ese nombre es Grupo Niche. La histórica orquesta colombiana, con más de 45 años de trayectoria, confirmó su regreso a la Argentina para ofrecer un show único el domingo 29 de marzo en el emblemático Teatro Gran Rex.

El anuncio generó una ola de entusiasmo entre los fanáticos del género, que esperan una noche cargada de ritmo, nostalgia y alegría. El Grupo Niche es mucho más que una banda: es un símbolo de la música latina, capaz de transformar cada presentación en una verdadera celebración.

Foto: prensa Niche

Un repertorio que atraviesa generaciones

El show en Buenos Aires será una oportunidad para reencontrarse con los grandes clásicos que marcaron a fuego la historia de la salsa. Temas como “Gotas de Lluvia”, “Sin Sentimientos”, “Cali Pachanguero” y “Una Aventura” forman parte de la memoria colectiva y siguen sonando tan frescos como el primer día.

La orquesta, fundada en 1979 por el recordado Jairo Varela, supo conquistar públicos de todo el mundo con un sonido inconfundible, que mezcla tradición, identidad y una energía arrolladora. Cada show del Grupo Niche es una invitación a cantar, bailar y dejarse llevar por la pasión de la salsa.

Foto: prensa Niche

Un fenómeno cultural que no pierde vigencia

A lo largo de su historia, el Grupo Niche cosechó premios Grammy y Latin Grammy, y se consolidó como uno de los máximos referentes de la salsa a nivel internacional. Su música logró trascender fronteras y generaciones, manteniendo siempre la esencia que los hizo únicos.

Hoy, la orquesta sigue sumando seguidores y renovando su conexión con el público joven, sin perder el espíritu popular que la caracteriza. El show en el Gran Rex será una nueva oportunidad para celebrar ese legado y vivir una noche inolvidable al ritmo de la salsa.

Las entradas ya están a la venta a través de TuEntrada.